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美國陸軍基地「公然調戲」情色女模 助她入帳激增5倍
社群平台OnlyFans的加拿大網紅妃娜特（Quinn Finite）上個月22日，因美國最大陸軍基地布拉格堡（Fort Bragg）官方社群平台Twitter帳號在她的裸照下留言一夕爆紅。月收入從原本的7000美金（約合新台幣19萬元）激增至35000美金（約合新台幣99萬元）。
妃娜特說當時布拉格堡公開評論她的陰毛，還在她某一張裸照下提議兩人應該要從事性行為。數百名Twitter用戶發現並轉推布拉格堡的淫穢留言，布拉格堡在一小時後做出回應，表示Twitter帳號被駭客入侵，並於當天稍晚關閉帳號，至今仍未重新上線。
本業為模特兒的妃娜特，在疫情期間覺得外出拍照不安全，從今年五月開始在英國付費平台OnlyFans曬照營利。OnlyFans採會員訂閱制，每月付費。妃娜特的會員月費為8.99美金（約合新台幣256元）。
妃娜特指出「布拉格堡」事件發生3周內就增加500名新會員，目前會員人數超過4000名。而她在OnlyFans排名也從前1.2％躍升至前0.14％，月收入更增加5倍。
妃娜特表示粉絲仍持續增加，樂見這種「有錢也買不到的宣傳，根本就像抽到頭獎。」
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