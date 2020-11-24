聽新聞
test
0:00 / 0:00
花園挖出5指山藥「激似鬼手」 網友驚嚇完畫錯重點
不少人相信「以形補形」，認為進食與身體部位形狀相似的食物有助保健。有網友日前於facebook群組上載相片，可見是1件形狀猶如鬼手的山藥（又稱淮山），相信旋即引起網友熱議。不過，有人發現圖片其實來自泰國，而網友驚嚇過後，相中1件物品成為更大亮點，令網友齊畫錯重點。
有網友早前於fb群組「爆料公社」上載相片，可見1條疑剛從農地掘出的山藥，外表竟酷似人類前臂。相中可見，山藥呈長條狀，與前臂長度相近，表皮滿布氣根，頂端則分為5分枝，猶如5隻手指，驟眼看上去的確容易誤會是「鬼手」。
有網友看到相片直言被嚇一跳，「九陰白骨爪重現江湖啦」、「好像長滿粉刺的手、看起來很恐怖」、「還以為是手的骨頭」、「這肯定是挖到了有人活埋的手」。有醒目網友發現，相片其實源於本月初泰國一段報道，相中山藥是當地農民的收獲之一，不過相片的拍攝日期則無從稽考，認為是舊圖再瘋傳。
不少網友看到相中山藥旁邊，用作顯示比例的Nokia手機後紛紛錯重點，估計相片已有一定歷史，或笑指農民是念舊的人，「這多久之前的照片了啊？旁邊都是古董手機了」、「現在智慧型當道，反而還有人能反璞歸真使用舊手機，我才意外」、「NOKIA手機啊，這圖應該很久了」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言