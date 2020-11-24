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BBC影集充斥大尺度性愛場景 觀眾投書：拜託多點辦公室場景

聯合新聞網 / 綜合報導
ＢＢＣ跟HBO合資拍攝的影集《金融業實錄》最新內容前20分鐘即出現口交、主角卸下內衣、偷看A片等畫面，讓部分觀眾感到震驚。圖／取自dailymail
ＢＢＣ跟HBO合資拍攝的影集《金融業實錄》最新內容前20分鐘即出現口交、主角卸下內衣、偷看A片等畫面，讓部分觀眾感到震驚。圖／取自dailymail

英國廣播公司（BBC）跟HBO合資拍攝的影集《金融業實錄》（Industry）最新內容上周在英國播映，前20分鐘即出現口交、主角卸下內衣、偷看A片等畫面，讓部分觀眾感到震驚。k_therine就投書表示：「可不可以多點銀行辦公室場景，少點淫欲戲份？」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，《金融業實錄》上周除了放送大尺度內容，在其他片段裡還加碼吸毒全裸和色情訊息。

《金融業實錄》描述幾個社會新鮮人在倫敦一家投資銀行力爭上游的故事。打從第一季最大賣點之一就是「赤裸」呈現主角們「盡力工作，盡情玩樂」的生活樣貌，好比有個場景出現女主角全裸跟男主角在廁所翻雲覆雨。另一個場景則是男主角在上班前正面全裸站鏡子前面鼓舞自己。

網友Julie Mock質疑電視影集裡赤裸跟性愛畫面是否必要：「我們不用親眼看見這麼露骨的場景吧。感覺只是為了收視率」網友Bewildered也說：「請創造多一點台詞，剩下的讓觀眾自行發揮想像力吧。」網友scrotum scratcher則認為：「以性愛為導向的電視節目非常乏善可陳，劇本因此會顯得很平淡，並難凸顯演員各層次的面相。」

《金融業實錄》除了放送大尺度內容，在其他片段裡還加碼吸毒、全裸和色情訊息。圖／取自dailymail
《金融業實錄》除了放送大尺度內容，在其他片段裡還加碼吸毒、全裸和色情訊息。圖／取自dailymail

但是觀眾Tony Ebikeme大讚這是他最喜歡的作品，強烈希望其他人也入坑。觀眾Caoilfhionn Dunne也力挺這齣戲劇：「這部作品包羅萬象，有性愛、毒品，美麗的主角們、詭異的飯局....還能要更多嗎？」

性愛 全裸 毒品 吸毒 金融業

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