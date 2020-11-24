聽新聞
test
0:00 / 0:00
BBC影集充斥大尺度性愛場景 觀眾投書：拜託多點辦公室場景
英國廣播公司（BBC）跟HBO合資拍攝的影集《金融業實錄》（Industry）最新內容上周在英國播映，前20分鐘即出現口交、主角卸下內衣、偷看A片等畫面，讓部分觀眾感到震驚。k_therine就投書表示：「可不可以多點銀行辦公室場景，少點淫欲戲份？」
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，《金融業實錄》上周除了放送大尺度內容，在其他片段裡還加碼吸毒、全裸和色情訊息。
《金融業實錄》描述幾個社會新鮮人在倫敦一家投資銀行力爭上游的故事。打從第一季最大賣點之一就是「赤裸」呈現主角們「盡力工作，盡情玩樂」的生活樣貌，好比有個場景出現女主角全裸跟男主角在廁所翻雲覆雨。另一個場景則是男主角在上班前正面全裸站鏡子前面鼓舞自己。
網友Julie Mock質疑電視影集裡赤裸跟性愛畫面是否必要：「我們不用親眼看見這麼露骨的場景吧。感覺只是為了收視率」網友Bewildered也說：「請創造多一點台詞，剩下的讓觀眾自行發揮想像力吧。」網友scrotum scratcher則認為：「以性愛為導向的電視節目非常乏善可陳，劇本因此會顯得很平淡，並難凸顯演員各層次的面相。」
但是觀眾Tony Ebikeme大讚這是他最喜歡的作品，強烈希望其他人也入坑。觀眾Caoilfhionn Dunne也力挺這齣戲劇：「這部作品包羅萬象，有性愛、毒品，美麗的主角們、詭異的飯局....還能要更多嗎？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言