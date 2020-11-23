開低薪找「萬能保母」 網友噓爆：根本是找爸媽代理人吧

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，美國一個保母徵才廣告要求應徵者身兼「保姆、管家、老師和家庭採買者」卻只開出13美元（約合新台幣370元）時薪，被網友噓爆：「根本就是在用低薪找爸媽代理人吧！」

這則廣告開頭表明尋找8歲及13歲的照顧者，平日從早上11點工作到晚上7點，若遇到學校休假日則可能得加班。工作內容包括為孩子準備上學和參加活動的物件，接送小孩及做飯。

但接下來的職務內容更觸怒網友，包括必須打掃家裡、洗衣服、添購日用品及個人物件，並得當小孩課業家教、為父母到銀行或藥局等地跑腿。應徵者還必須年紀介於齡25至30歲，具有學士或同等學歷、2年居家保姆經驗，且要有「75％」的出差意願。

英國網友Spotthecat表示這份職務的報酬大有問題：「這份工作感覺比較接近家教而不是保母，但光是家教時薪差不多就有50英鎊（約合新台幣1893元）。」網友Kingedward01則質疑這對父母「當初為什麼要生小孩？」網友Upsidedown也說：「有人會為了當一整個家庭的爸媽代理人而去上大學嗎？這個雇主不就是希望有大學學歷的人應徵....而且還只願意給這樣的時薪。」