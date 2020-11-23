老公手撫胸照惹議 女演員霸氣回：希望他隨時碰我

美國電視連續劇《歡樂再滿屋》女演員布雷（Candace Cameron Bure）日前在IG社群平台曬出她跟丈夫的照片，竟收到基督徒粉絲反彈，直指相片中布雷老公手蓋她胸部的姿勢非常「不妥當」，還說身為基督徒的布雷行為應該更「檢點」。

育有3兒女的布雷一度刪除了這張惹爭議照片，也對粉絲反應感到沮喪。但最後她重新上傳照片，並說批評丈夫手放她胸部不妥的基督徒很「搞笑」，畢竟兩人已經結婚24年了，丈夫隨時都能碰她，而且希望丈夫這麼做，「這才是健康良好的婚姻關係。」布雷遺憾摸胸照片冒犯某些人，但自己一點都不感到抱歉，也很慶幸兩人有很多開心時光。

布雷日前受訪時再次提起此事，強調跟基督徒先生維繫良好婚姻24年的秘訣在於享受當下且持續打情罵俏，並強調性愛是婚姻裡該被祝福且喝采的事，「婚後兩人仍要充分享受性愛」。她完全不能苟同某些基督徒假裝過著無性生活。

網友Wild for the 60s表示會批評布雷跟丈夫行為不妥的人「肯定是忌妒他們的婚姻」並建議已婚人士要珍惜彼此相聚時光，「因為你們將會意識到兩人一起走過的歲月，漸漸地比眼前剩下的共處時光長。」