快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公手撫胸照惹議 女演員霸氣回：希望他隨時碰我

聯合新聞網 / 綜合報導
女演員布雷（Candace Cameron Bure）日前在IG社群平台曬出她跟丈夫的照片，竟收到基督徒粉絲反彈，直指相片中布雷老公手蓋她胸部的姿勢非常「不妥當」。圖／取自dailymail
女演員布雷（Candace Cameron Bure）日前在IG社群平台曬出她跟丈夫的照片，竟收到基督徒粉絲反彈，直指相片中布雷老公手蓋她胸部的姿勢非常「不妥當」。圖／取自dailymail

美國電視連續劇《歡樂再滿屋》女演員布雷（Candace Cameron Bure）日前在IG社群平台曬出她跟丈夫的照片，竟收到基督徒粉絲反彈，直指相片中布雷老公手蓋她胸部的姿勢非常「不妥當」，還說身為基督徒的布雷行為應該更「檢點」。

育有3兒女的布雷一度刪除了這張惹爭議照片，也對粉絲反應感到沮喪。但最後她重新上傳照片，並說批評丈夫手放她胸部不妥的基督徒很「搞笑」，畢竟兩人已經結婚24年了，丈夫隨時都能碰她，而且希望丈夫這麼做，「這才是健康良好的婚姻關係。」布雷遺憾摸胸照片冒犯某些人，但自己一點都不感到抱歉，也很慶幸兩人有很多開心時光。

布雷日前受訪時再次提起此事，強調跟基督徒先生維繫良好婚姻24年的秘訣在於享受當下且持續打情罵俏，並強調性愛是婚姻裡該被祝福且喝采的事，「婚後兩人仍要充分享受性愛」。她完全不能苟同某些基督徒假裝過著無性生活。

網友Wild for the 60s表示會批評布雷跟丈夫行為不妥的人「肯定是忌妒他們的婚姻」並建議已婚人士要珍惜彼此相聚時光，「因為你們將會意識到兩人一起走過的歲月，漸漸地比眼前剩下的共處時光長。」

婚姻 性愛 結婚

延伸閱讀

婚紗照遭酸像「保險套廣告」 新婚夫妻不撤：不想輸給酸民

冏！看女胸照片被丈母娘抓包 唬「看睡衣」遭噴：聽你豪洨

詐騙老手！夫妻檔到處吃霸王餐睡飯店 從容賒帳順手帶瓶酒

莫彩曦竄紅破百萬訂閱 網看夫妻家世背景直呼：頂端階級的人

相關新聞

開低薪找「萬能保母」 網友噓爆：根本是找爸媽代理人吧

美國一個保母徵才廣告要求應徵者身兼「保姆、管家、老師和家庭採買者」卻只開出13美元（約合新台幣370元）時薪，被網友噓爆：「根本就是在用低薪找代理爸媽吧！」

老公手撫胸照惹議 女演員霸氣回：希望他隨時碰我

美國電視連續劇《歡樂再滿屋》女演員布雷（Candace Cameron Bure）日前在IG社群平台曬出她跟丈夫的照片，竟收到基督徒粉絲反彈，直指相片中布雷老公手蓋她胸部的姿勢非常「不妥當」，還說身為基督徒的布雷行為應該更「檢點」。

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

美國女子上個月去星巴克買咖啡時，發現咖啡杯上頭寫的不是她的名字，而是「秘密訊息」這幾個字，旁邊還畫著大大的箭頭指引她看向杯子底部的警告標語。

警車「藍寶堅尼」2小時狂飆500公里送移植器官 網讚：帥呆了

為了及時救助傷病患者，手術台很多時候都是分秒必爭。近日義大利就有一場手術，在警察的幫忙下，總算及時將移植的臟器，在最短時間內送到目標醫院中，挽救了病患的性命，而傳為美談。

影／他開保時捷最新款電動車Taycan訪友 油門一催473萬瞬間毀了

英國社區監視畫面拍到保時捷（Porsche）最新款電動車Taycan駕駛停車時連撞兩台車的瞬間。駕駛可能要踩煞車，卻不慎踩了油門，導致Taycan先是撞上停一旁的休旅車，讓休旅車撞到一旁民宅，接著Taycan猛衝翻牆、輾過另一台停放在低處房車的車頂。最後Taycan夾在牆壁跟房車間，駕駛不得不從乘客側爬出，呼叫拖吊車拖出這台名貴跑車。

「嬤孫戀」62歲嬤嫁26歲小鮮肉po照曝近況 網讚：變超正的！

三年前有一對「嬤孫戀」結為連理，但因為彼此年齡和容貌差距實在太大，引發外界議論也飽受許多網友們的毒舌攻擊，但最近該名阿嬤悄悄地更換了自己臉書的封面照片，再度受到大家關注。

加拿大狗狗玩雪變救命英雄 全靠一種天賦促成人狗重逢超感人

汪星人嗅覺靈敏，隨時成為同類的救命英雄！加拿大一隻短毛指示犬與主人在薩克其萬省（Saskatchewan，簡稱薩省）的狗公園玩雪，憑着其天賦特別靈敏的嗅覺，嗅到附近樹叢有異動，便向該方向跑去，其主人上前查看，竟發現1隻金毛尋回犬瑟縮一旁顫抖，估計是因走失而無處可去，於是即通知動保組織幫忙找尋失主，最終讓金毛犬與主人重逢。

不慎滑倒！男童左腳插入馬桶無法拔出 消防員趕153公里解救

馬來西亞1名10歲男童日前在廁所失足，左腳「入蹲式」插入馬桶內，結果無法自行拔出，因此驚動消防員急趕153公里路程到場解救，消防員考慮到現場情況，需將馬桶敲碎協助男童把腳拔出，所幸最終並無大礙。

熱門新聞

戰火即將點燃？哈利王子準備好和梅根前夫面對面

這一國最快明年超越美國 躍居全球最大煉油國

今天開盤前 五件國際事不可不知

冰桶挑戰共同發起人死於漸凍症 享年37歲

「嬤孫戀」62歲嬤嫁26歲小鮮肉po照曝近況 網讚：變超正的！

波蘭世界最深潛水池開幕 水深45.5公尺藏巧思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。