星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

跨國連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)習慣在咖啡杯上寫上顧客名字,一開始是防止出錯,後來發現這種方法意外增加品牌曝光度。而最近一名美國女子薇京絲(Ashley Wilkins)到星巴克買咖啡的遭遇,更是吸引到150萬網友目光。

薇京絲說上個月從星巴克店員手中拿到咖啡杯時,發現上頭寫的不是她的名字,而是「秘密訊息」這幾個字,旁邊還畫著大大的箭頭指引她看向杯子底部的警告標語。

結果一看發現店員用黑筆劃掉「小心!您要享用的飲料非常熱(careful, the beverage you're about to enjoy is extremely hot)」上的幾個字,讓句子變成「小心!您很辣(careful, you're extremely hot)」

網友Melissa Sherman Will佩服店員的創意,敲碗薇京絲跟他在一起。薇京絲打趣回應:「我其實已婚啦,而且我老公當時跟我在一起。」

但網友littlelynnee45認為這一切都是薇京絲捏造的:「杯子上的字是她自己寫的,然後拍成抖音。我13歲小孩也可這麼做然後讓我曬在社群網站、登上媒體。」