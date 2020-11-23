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星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女子上個月去星巴克買咖啡時，發現咖啡杯上頭寫的不是她的名字，而是「秘密訊息」這幾個字，旁邊還畫著大大的箭頭指引她看向杯子底部的警告標語。圖／取自mirror
美國女子上個月去星巴克買咖啡時，發現咖啡杯上頭寫的不是她的名字，而是「秘密訊息」這幾個字，旁邊還畫著大大的箭頭指引她看向杯子底部的警告標語。圖／取自mirror

跨國連鎖咖啡星巴克（Starbucks）習慣在咖啡杯上寫上顧客名字，一開始是防止出錯，後來發現這種方法意外增加品牌曝光度。而最近一名美國女子薇京絲（Ashley Wilkins）到星巴克買咖啡的遭遇，更是吸引到150萬網友目光。

薇京絲說上個月從星巴克店員手中拿到咖啡杯時，發現上頭寫的不是她的名字，而是「秘密訊息」這幾個字，旁邊還畫著大大的箭頭指引她看向杯子底部的警告標語。

結果一看發現店員用黑筆劃掉「小心！您要享用的飲料非常熱（careful, the beverage you're about to enjoy is extremely hot）」上的幾個字，讓句子變成「小心！您很辣（careful, you're extremely hot）」

網友Melissa Sherman Will佩服店員的創意，敲碗薇京絲跟他在一起。薇京絲打趣回應：「我其實已婚啦，而且我老公當時跟我在一起。」

但網友littlelynnee45認為這一切都是薇京絲捏造的：「杯子上的字是她自己寫的，然後拍成抖音。我13歲小孩也可這麼做然後讓我曬在社群網站、登上媒體。」

@ashleywilkins28

New Level of pick up line! 🤣🤦🏻‍♀️

♬ Happy Laughing - Sound Effect

星巴克 咖啡 抖音

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