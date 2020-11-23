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警車「藍寶堅尼」2小時狂飆500公里送移植器官 網讚：帥呆了

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利「藍寶堅尼Huracán」款警車，上頭印有代表義大利國家警察的「POLIZIA」。圖擷取自Forbes JAPAN
義大利「藍寶堅尼Huracán」款警車，上頭印有代表義大利國家警察的「POLIZIA」。圖擷取自Forbes JAPAN

為了及時救助傷病患者，手術台很多時候都是分秒必爭。近日義大利就有一場手術，在警察的幫忙下，總算及時將移植的臟器，在最短時間內送到目標醫院中，挽救了病患的性命，而傳為美談。

根據日本媒體「Forbes JAPAN」報導，上個月在義大利羅馬，有一場臟器移植手術正要進行，但是捐贈者提供的臟器當時仍在距離500公里外威尼斯近郊的帕多瓦城。雖然過去曾在這類緊急狀況時出動直升機，然而帕多瓦的醫院附近，卻沒有可以提供直升機起降的場所。

為了趕上手術，警察決定開出一輛「藍寶堅尼Huracán」款的警車，直接從帕多瓦飆車載運臟器。過程中，警察發揮過人的駕車技術，加上車子的高效性能，車速飆到時速250公里，只花兩小時便完成運送任務。最終手術也順利進行，挽救了患者的生命。

義大利警方為了運送移植臟器，決定出動藍寶堅尼警車。圖擷取自Forbes JAPAN
義大利警方為了運送移植臟器，決定出動藍寶堅尼警車。圖擷取自Forbes JAPAN

對於警察這項義舉，網友們紛紛稱讚「要開到時速250公里，還連開兩小時，駕駛的體力也很驚人」、「警察毫不猶豫的決心真的帥呆了，也見識到現在技術的力量」、「比起救人一命，藍寶堅尼的價格真的不算什麼。日本也有跑車式的警車，希望可以多加學習」。

義大利 藍寶堅尼 器官捐贈

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