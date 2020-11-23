警車「藍寶堅尼」2小時狂飆500公里送移植器官 網讚：帥呆了

汪星人嗅覺靈敏，隨時成為同類的救命英雄！加拿大一隻短毛指示犬與主人在薩克其萬省（Saskatchewan，簡稱薩省）的狗公園玩雪，憑着其天賦特別靈敏的嗅覺，嗅到附近樹叢有異動，便向該方向跑去，其主人上前查看，竟發現1隻金毛尋回犬瑟縮一旁顫抖，估計是因走失而無處可去，於是即通知動保組織幫忙找尋失主，最終讓金毛犬與主人重逢。

2020-11-23 10:08