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影／他開保時捷最新款電動車Taycan訪友 油門一催473萬瞬間毀了

聯合新聞網 / 綜合報導
一台保時捷（Porsche）最新款電動車Taycan連撞兩台車。圖／取自sun
一台保時捷（Porsche）最新款電動車Taycan連撞兩台車。圖／取自sun

英國艾塞克斯郡（Essex）一社區監視畫面捕捉到保時捷（Porsche）最新款電動車Taycan駕駛停車時連撞兩台車的瞬間。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，這輛在台預售價高達473萬台幣的Taycan駕駛可能要踩煞車，卻不慎踩了油門，導致Taycan先是撞上停一旁的休旅車，讓休旅車撞到一旁民宅，接著Taycan猛衝翻牆、輾過另一台停放在低處房車的車頂。最後Taycan夾在牆壁跟房車間，駕駛不得不從乘客側爬出，呼叫拖吊車拖出這台名貴跑車

當地居民聽到「撞擊巨響」後連忙衝出去幫忙。其中一名目擊者受訪時表示：「這名駕駛看起來非常好且真誠。他來拜訪我鄰居，無奈剛入手的保時捷就這樣毀了。」所幸駕駛只有些許撞傷跟瘀青，沒有嚴重傷勢。

網友Gerry Speechley認為駕駛不是搞混油門跟煞車，單純是「駕駛技術差，又不熟悉這台車的特性。」網友Steven M也提到「如果無法控制這輛車，就不應該駕駛。不能有任何藉口。」 網友ian Whitehouse則說不是人人都能駕馭這種高性能跑車：「買得起不代表開得好。或許要買這種昂貴的跑車前，要先證明自己能駕馭它。」

跑車 保時捷 英國 休旅車

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