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加拿大狗狗玩雪變救命英雄 全靠一種天賦促成人狗重逢超感人

香港01 / 撰文：謝茜嘉
茱莉亞一聽到消息即前往接走Louie，雖然牠消瘦而且有點跛腳，但整體仍是健康。（Julia Neufeldt@fb圖片）
茱莉亞一聽到消息即前往接走Louie，雖然牠消瘦而且有點跛腳，但整體仍是健康。（Julia Neufeldt@fb圖片）

汪星人嗅覺靈敏，隨時成為同類的救命英雄！加拿大一隻短毛指示犬與主人在薩克其萬省（Saskatchewan，簡稱薩省）的狗公園玩雪，憑着其天賦特別靈敏的嗅覺，嗅到附近樹叢有異動，便向該方向跑去，其主人上前查看，竟發現1隻金毛尋回犬瑟縮一旁顫抖，估計是因走失而無處可去，於是即通知動保組織幫忙找尋失主，最終讓金毛犬與主人重逢。

Louie在狗公園失蹤3天，被發現時全身顫抖着，非常可憐，幸終平安獲救。（banjo_gwp@IG圖片）
Louie在狗公園失蹤3天，被發現時全身顫抖着，非常可憐，幸終平安獲救。（banjo_gwp@IG圖片）

幸運尋回的金毛尋回犬Louie今年１歲半，生性十分活潑，平常愛與主人茱莉亞（Julia Neufeldt）到狗公園玩耍，近日茱莉亞答應讓朋友帶同Louie到狗公園放電，沒料到突然收到朋友的電話，稱Louie走失了，找了近20分鐘也未見其身影。

茱莉亞獲知Louie失蹤後非常擔心，與家人及朋友馬上到公園附近找尋，但卻未有發現，加上開始下雪，不得不暫時放棄。在連日大雪中，Louie已失蹤了3天，幾乎絕望的茱莉亞只好在facebook撰寫尋狗啟事，希望有心人一同幫忙找回Louie。結果相片獲數千次分享，茱莉亞坦言感到意外，「有很多不認識的人也幫忙，非常感謝他們」。

Louie被發現時全身顫抖着，非常可憐。（banjo_gwp@IG圖片）
Louie被發現時全身顫抖着，非常可憐。（banjo_gwp@IG圖片）

果然皇天不負有心人，有狗主帶着9個月大的德國短毛指示犬Banjo在同一狗公園玩雪，Banjo的嗅覺比同類更敏銳，當時牠突然聞到附近樹叢有動物的氣味，於是不斷搖尾甚至向該處跑去，主人隨即發現Louie躲在一旁，全身顫抖着，非常可憐。

Banjo的主人後來嘗試用零食哄Louie走出樹叢，但不太成功，最後通知當地的動保組織前來幫忙，義工把Louie帶走後，發現牠有飼主，於是用電話聯絡茱莉亞，她一聽到消息即前往接走愛犬，大狗終於重逢。雖然Louie顯得消瘦而且有點跛腳，但整體仍是健康，茱莉亞坦言能與Louie重逢非常感動，又指如果不是Banjo，也許未必再見到Louie，「牠是整件事的英雄，很感激牠救了Louie」。

（CBC）

9個月大的德國短毛指示犬Banjo的嗅覺比同類更敏銳。（banjo_gwp@IG圖片）
9個月大的德國短毛指示犬Banjo的嗅覺比同類更敏銳。（banjo_gwp@IG圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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