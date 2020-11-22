不慎滑倒！男童左腳插入馬桶無法拔出 消防員趕153公里解救

馬來西亞1名10歲男童日前在廁所失足，左腳「入蹲式」插入馬桶內，結果無法自行拔出，因此驚動消防員急趕153公里路程到場解救，消防員考慮到現場情況，需將馬桶敲碎協助男童把腳拔出，所幸最終並無大礙。

事件發生於本月18日，馬來西亞山打根市1名10歲的男童如廁期間不慎滑倒，左腳竟然剛好「入蹲式」插入馬桶內，結果卡住無法拔出，考量旁人強行處理會造成傷害，因此只好報警求助。當地的消防局接獲通報後，派出消防員趕到153公里外的男童家中解救，最終把馬桶打破，才順利將男童的腿拔出，幸好沒有受傷。

負責行動的消防員稱，他們在當日早上11時58接獲通報，需趕路至百多公里，並在下午2時出動特別工具將男童的左腳「取出」，在場救護員為男童進行了簡單急救，他並無大礙，隨後已回到家人身邊。

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文章授權轉載自《香港01》