快訊

肩頸痠痛好不了？根源未必在疼痛處！醫師一招助改善

不慎滑倒！男童左腳插入馬桶無法拔出 消防員趕153公里解救

香港01 / 李納德
男童如廁不慎滑倒，結果左腳插入馬桶內，消防員出動解救，所幸最後並無大礙。示意圖／ingimage
男童如廁不慎滑倒，結果左腳插入馬桶內，消防員出動解救，所幸最後並無大礙。示意圖／ingimage

馬來西亞1名10歲男童日前在廁所失足，左腳「入蹲式」插入馬桶內，結果無法自行拔出，因此驚動消防員急趕153公里路程到場解救，消防員考慮到現場情況，需將馬桶敲碎協助男童把腳拔出，所幸最終並無大礙。

事件發生於本月18日，馬來西亞山打根市1名10歲的男童如廁期間不慎滑倒，左腳竟然剛好「入蹲式」插入馬桶內，結果卡住無法拔出，考量旁人強行處理會造成傷害，因此只好報警求助。當地的消防局接獲通報後，派出消防員趕到153公里外的男童家中解救，最終把馬桶打破，才順利將男童的腿拔出，幸好沒有受傷。

負責行動的消防員稱，他們在當日早上11時58接獲通報，需趕路至百多公里，並在下午2時出動特別工具將男童的左腳「取出」，在場救護員為男童進行了簡單急救，他並無大礙，隨後已回到家人身邊。

延伸閱讀：

童拉鏈夾下體哭喊你都給弄壞了 消防員忍唔住由頭笑到尾

北角7歲男童爬窗 失足由2樓墮地受傷痛哭

文章授權轉載自《香港01》

消防員 馬來西亞

相關新聞

不慎滑倒！男童左腳插入馬桶無法拔出 消防員趕153公里解救

馬來西亞1名10歲男童日前在廁所失足，左腳「入蹲式」插入馬桶內，結果無法自行拔出，因此驚動消防員急趕153公里路程到場解救，消防員考慮到現場情況，需將馬桶敲碎協助男童把腳拔出，所幸最終並無大礙。

黃牛惡意炒作「鬼滅之刃」聖地護身符 價格翻四倍引發公憤

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映之後，不斷刷新台、日兩地的票房紀錄，周邊商品更是被搶購一空。然而在高人氣的背後，自然也出現了不肖的賣家，惡意哄抬與鬼滅相關的商品，賺取不義之財。

俄羅斯機師駕客機在空中畫「陽具圖案」 疑為聲援遭霸凌國家足球隊長

俄羅斯廉航「勝利航空」的兩名機師本月進行飛行任務時，疑似刻意偏離航線，在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。相關人士指出，他們可能是為了聲援最近流出自慰影片的俄羅斯足球隊隊長祖巴（Artem Dzyuba），他因該影片遭到禁賽。而該航班也因此比預計時間晚了20分鐘到達目的地，兩名機師正接受是否危害飛安的調查。

熱門新聞

與李顯龍談了什麼？ 張忠謀妙答令記者莞爾

狗英雄勇闖失火療養院救4人 自己卻倒下受嚴重燒傷

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

拜登將公布內閣名單 台裔楊安澤傳出任商務部長

川營訴訟大忽悠 這些謠言連川普也信？

等同叛國！侯耶爾重砲批川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。