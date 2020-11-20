快訊

好市多北台中店今開幕爆搶購潮 157萬遊艇、名牌包銷售一空

雙11生日禮遲到！男嗆分手女甩鍋物流 網：愛情只值60？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃牛惡意炒作「鬼滅之刃」聖地護身符 價格翻四倍引發公憤

聯合新聞網 / 綜合報導
「鬼滅之刃」聖地護身符遭不肖黃牛哄抬，價格竟翻漲約四倍。圖擷取自日本亞馬遜網站
「鬼滅之刃」聖地護身符遭不肖黃牛哄抬，價格竟翻漲約四倍。圖擷取自日本亞馬遜網站

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映之後，不斷刷新台、日兩地的票房紀錄，周邊商品更是被搶購一空。然而在高人氣的背後，自然也出現了不肖的賣家，惡意哄抬與鬼滅相關的商品，賺取不義之財。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，位於日本九州，大分県別府市的神社「八幡竈門神社」，隨著鬼滅之刃作品爆紅，也成為許多粉絲朝聖的熱門景點。然而該神社所販售的護身符，近來卻也遭到黃牛的惡意炒作。

報導指出，本來在神社裡販售的護身符和御朱印，價格分別為1000和500圓日幣（約相當於新台幣274與137元）。但在網路上卻出現賣家，將護身符三個一組進行販賣，而價格竟然高達9800日圓（約相當於新台幣2697元）。甚至在亞馬遜網站上，還出現三個一組12420日圓（約相當於新台幣3412元）的離譜價格，換算下來，一個護身符平均就漲四倍。

八幡竃門神社的宮司（神社代表人）西本隆秀表示，他非常不樂見這樣的狀況發生。目前雖然神社方面雖然還沒有動作，不過未來若是持續有大量購入神社護身符的異常買家，神社方面很可能得考慮祭出購買限制，防範不肖黃牛轉賣。

鬼滅之刃聖地「八幡竈門神社」。圖擷取自八幡竈門神社網站
鬼滅之刃聖地「八幡竈門神社」。圖擷取自八幡竈門神社網站

黃牛的惡質行為，自然也引起網友公憤，痛批「這該罰吧」、「黃牛的人生，破滅之刃」，更有人呼籲大家抵制「轉賣了的護身符不會有神力的，別買了吧」。

鬼滅之刃 日本

延伸閱讀

她不想看「鬼滅」男友竟花5千找人陪看 超綠結局令人傻眼

值幾十萬「禰豆子」遭女友扔掉 《鬼滅》男粉怒分手並將開告

《鬼滅之刃》炎柱狂讚好吃的便當是哪款？ 作者親曝菜色

「鬼滅之刃」翻拍真人版？他點出兩大關鍵：做不好反被抵制

相關新聞

黃牛惡意炒作「鬼滅之刃」聖地護身符 價格翻四倍引發公憤

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映之後，不斷刷新台、日兩地的票房紀錄，周邊商品更是被搶購一空。然而在高人氣的背後，自然也出現了不肖的賣家，惡意哄抬與鬼滅相關的商品，賺取不義之財。

俄羅斯機師駕客機在空中畫「陽具圖案」 疑為聲援遭霸凌國家足球隊長

俄羅斯廉航「勝利航空」的兩名機師本月進行飛行任務時，疑似刻意偏離航線，在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。相關人士指出，他們可能是為了聲援最近流出自慰影片的俄羅斯足球隊隊長祖巴（Artem Dzyuba），他因該影片遭到禁賽。而該航班也因此比預計時間晚了20分鐘到達目的地，兩名機師正接受是否危害飛安的調查。

開趴慘遭大屠殺 俄女躺閨蜜血泊中「裝死」4小時保命

俄羅斯凱薩琳堡（Yekaterinburg）34歲男子扎哈羅夫（Dmitry Zakharov）相約網友到住處開派對，但突然持槍在屋內瘋狂掃射，導致3人當場死亡；兩名女子躲在屍體下的血泊中「裝死」並以手機求救，終在4個小時後離開煉獄。

紐西蘭警察推穆斯林制服 女警戴頭巾兼顧宗教與工作

英國廣播公司報導，紐西蘭警方推出穆斯林女警專用制服，附有頭巾，希望鼓勵更多穆斯林女性投入警察工作。

性感照被教宗方濟各IG按讚掀熱議 辣模：我可以上天堂了

許多網友都有玩IG的習慣，見到喜歡的照片當然點讚，教宗方濟各（Pope Francis）也開設帳戶，非常親民！不過，最近多個外媒報道，有眼利網友發現教宗的IG竟然讚好一名巴西模特兒的學生服性感照，更被不少人「Cap圖」，又笑言這個模特兒的追隨者要大增了。天主教通訊社（CNA）跟進報道，指消息透露教宗的社交帳戶交由團隊管理，內部正調查為何教宗的IG會「like」了性感照。

一夜致富不是夢！45億年隕石砸穿屋頂 製棺匠出售賺進五千萬

印尼蘇門答臘（Sumatra）一名製棺工匠在家中開工時，一塊隕石突然從天而降砸穿他家的屋頂。美國有專家知悉後，以140萬...

他藏求婚戒在大麥克漢堡裡 網友揶揄：女友牙齒沒事吧

俄羅斯男子日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向女友求婚，網友認為整件事很有趣，只要女友「沒被噎到。」

死法離奇！俄女遭活埋只留頭露出地面 遭野獸攻擊

俄羅斯聖彼得堡近日發生一樁駭人聽聞的命案，一名女子疑似被活埋到土中，只留頭部露出地面，更在死後慘遭野獸攻擊。刑事機關正在...

超市有機寶寶食品出包！ 罐子裡發現「長著眼睛的不明物體」

英國26歲媽媽拉琪（Macala Large）日前餵一歲兒子吃連鎖超市自家出品的有機義大利麵時，發現罐子底部有個「怪東西」，細看竟發現那個物體上長了眼睛。

超狂！馬爾地夫促銷買機場送小島 附贈整個度假村

需要一個地方，讓自己從不安、不確定，或是沒有喘息空間的日子解放出來的時候，試試買個小島吧。印度洋上島國馬爾地夫最近促銷買小島送機場，還有島上整個度假村。

「跟小孩無情感連結」 狠父母將兩個月大女嬰扔棄野外

美國37歲男子佛里森（Hezile Frison）跟22歲女子艾當絲（Monica Adams）涉嫌將他們2個月大的女兒丟棄野外，遺體至今仍未尋獲。

日本民宿驚現120年前原始保險套 尺寸超大鑑定後揭驚人真相

有傳保險套早於公元前2000多年就出現在人類的生活當中，經過不斷改良才變成今時今日的超薄乳膠保險套，你又知道100年前的保險套是甚麼樣子的嗎...

熱門新聞

前閨密爆料！伊凡卡本性鄙視窮人愛嫁禍 跟川普一個樣

日本票選「想不到這麼高」女星Top10 新垣結衣臉跟身高差超大！

惹錯人了！小偷當街搶走女格鬥家手機 被追上揍成豬頭

喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴

美環保署長將訪台 任期剩兩月不忙交接卻赴海外遭質疑

卸任前倉促訪台？紐時：美環保署長下月訪台三天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。