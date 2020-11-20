黃牛惡意炒作「鬼滅之刃」聖地護身符 價格翻四倍引發公憤

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映之後，不斷刷新台、日兩地的票房紀錄，周邊商品更是被搶購一空。然而在高人氣的背後，自然也出現了不肖的賣家，惡意哄抬與鬼滅相關的商品，賺取不義之財。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，位於日本九州，大分県別府市的神社「八幡竈門神社」，隨著鬼滅之刃作品爆紅，也成為許多粉絲朝聖的熱門景點。然而該神社所販售的護身符，近來卻也遭到黃牛的惡意炒作。

報導指出，本來在神社裡販售的護身符和御朱印，價格分別為1000和500圓日幣（約相當於新台幣274與137元）。但在網路上卻出現賣家，將護身符三個一組進行販賣，而價格竟然高達9800日圓（約相當於新台幣2697元）。甚至在亞馬遜網站上，還出現三個一組12420日圓（約相當於新台幣3412元）的離譜價格，換算下來，一個護身符平均就漲四倍。

八幡竃門神社的宮司（神社代表人）西本隆秀表示，他非常不樂見這樣的狀況發生。目前雖然神社方面雖然還沒有動作，不過未來若是持續有大量購入神社護身符的異常買家，神社方面很可能得考慮祭出購買限制，防範不肖黃牛轉賣。

鬼滅之刃聖地「八幡竈門神社」。圖擷取自 八幡竈門神社網站

黃牛的惡質行為，自然也引起網友公憤，痛批「這該罰吧」、「黃牛的人生，破滅之刃」，更有人呼籲大家抵制「轉賣了的護身符不會有神力的，別買了吧」。