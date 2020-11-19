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俄羅斯機師駕客機在空中畫「陽具圖案」 疑為聲援遭霸凌國家足球隊長

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自flightaware
圖／截自flightaware

俄羅斯廉航「勝利航空」的兩名機師本月進行飛行任務時，疑似刻意偏離航線，在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。相關人士指出，他們可能是為了聲援最近流出自慰影片的俄羅斯足球隊隊長祖巴（Artem Dzyuba），他因該影片遭到禁賽。而該航班也因此比預計時間晚了20分鐘到達目的地，兩名機師正接受是否危害飛安的調查。

根據英國「地鐵報」報導，該航班是11月11日由俄羅斯飛往凱薩琳堡的DP407班機。航空公司發言人表示， 兩名機師是為了聲援遭到霸凌和競賽的祖巴。官媒「今日俄羅斯」則稱這樣的行為「十分有種」但過於瘋狂。他們的身分都未公開。

官方航空機構調查報告指出，他們曾先申請「檢查通訊和導航」許可，才開始進行這驚人大膽的「空中炫技」。目前的調查重點在於兩名機師在異動航線前是否經過允許、以及這樣的多次轉彎是否影響飛安、這樣的行為是否失職。視情況而定可能遭到嚴重懲罰。

32歲的足球員祖巴目前效力於俄超的聖彼得堡隊，他同時也是俄國足球隊的隊長。他之前疑似因手機遭駭客侵入，因此遭勒索巨額金錢，在拒絕支付後，他在床上的私密影片便遭流出瘋傳，俄羅斯國家隊也暫時讓他停止訓練和出賽。

俄羅斯足球隊隊長祖巴 圖／歐新社
俄羅斯足球隊隊長祖巴 圖／歐新社

俄羅斯 飛安 陰莖 廉航 霸凌

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