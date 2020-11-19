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開趴慘遭大屠殺 俄女躺閨蜜血泊中「裝死」4小時保命

香港01 / 李福源

俄羅斯凱薩琳堡（Yekaterinburg）34歲男子扎哈羅夫（Dmitry Zakharov）相約網友到住處開派對，但突然持槍在屋內瘋狂掃射，導致3人當場死亡；兩名女子躲在屍體下的血泊中「裝死」並以手機求救，終在4個小時後離開煉獄。

16歲的科辛采娃（Maria Kosintseva）、17歲的帕斯托夫斯卡婭（Viktoria Paustovskaya）與18歲的巴爾金娜（Polina Bardina）3人是閨蜜，扎哈羅夫則是一名電玩狂熱者，早前在一個名叫「party group」的社交網站認識了三女，而36歲的酒保布列涅夫（Oleg Bregnev）和32歲的地產經紀阿尼西莫夫（Anton Anisimov）則是扎哈羅夫多年的好友；本月5日晚間，眾人相約到扎哈羅夫的住處開派對，怎料扎哈羅夫突然拿出獵槍，大喊「讓我們玩吧」，然後開始瘋狂射擊。

巴爾金娜、布列涅夫及阿尼西莫夫3人頭部中槍當場身亡，帕斯托夫斯卡婭腹部中彈浴血，但仍然靠著僅存的生存意志，從廚房爬到廁所躲起來用手機在網路上發訊息求救；而科辛采娃倒臥在巴爾金娜的屍體下裝死，同時暗中以手機上網求助朋友幫忙報警，「我感覺自己快要死了，我躺在這邊快要失去意識，請快點幫我報警。他（扎哈羅夫）有槍在身，屋內的人都很危險」。

雖然帕斯托夫斯卡婭與科辛采娃彼此都知道對方活著，但因害怕被兇手發現，所以都不敢出聲；經過了約4個小時的折磨後，警方破門而入，發現扎哈羅夫已飲彈自盡，救援人員則在血泊中發現生還的兩人，隨即把她們送院治理，科辛采娃並無大礙，但帕斯托夫斯卡婭情況危殆。

俄羅斯調查委員會已介入調查，並透露扎哈羅夫是單親爸爸，育有一名女兒，但暫時未知其行兇動機。

延伸閱讀：

【維也納恐襲】至少16人被捕　遭擊斃槍手曾被判監

【維也納恐襲】槍手孤狼式行兇　曾到斯洛伐克買彈藥

文章授權轉載自《香港01》

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