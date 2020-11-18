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性感照被教宗方濟各IG按讚掀熱議 辣模：我可以上天堂了

香港01 / 李納德
羅馬天主教教宗方濟各。（歐新社）
羅馬天主教教宗方濟各。（歐新社）

許多網友都有玩IG的習慣，見到喜歡的照片當然點讚，教宗方濟各（Pope Francis）也開設帳戶，非常親民！不過，最近多個外媒報道，有眼利網友發現教宗的IG竟然讚好一名巴西模特兒的學生服性感照，更被不少人「Cap圖」，又笑言這個模特兒的追隨者要大增了。天主教通訊社（CNA）跟進報道，指消息透露教宗的社交帳戶交由團隊管理，內部正調查為何教宗的IG會「like」了性感照。

教宗的IG戶口有多達730萬個追隨者，多數分享一些布道及與自己有關的照片，但日前有眼利網友發現，教宗IG戶口竟然讚好了一張巴西模特兒的火辣美臀照。巴西模特兒Natalia Garibotto較早前在IG上分享了一張照片，她穿上像校服的裙子及吊帶褲再側面看鏡頭，這張照片和她分享的其他美照差不多，但擁有「鷹眼」的網友留意到，教宗竟然點讚了這張照片。

Garibotto因此爆紅，照片勁吸逾13萬個讚好，而教宗讚好的畫面已被不少網友截圖流傳。外媒笑言不知教宗的這點讚是有意還是無意，但已引來網友熱烈討論。

網友笑稱「教宗的品味真好」，又認為教宗勇敢點讚「這太瘋狂了」，又祝賀Garibotto收到教宗點讚後，「你的追隨者會大幅增加了」，甚至有人打趣道，「可能是想放大照片卻不小心點了讚」。

Garibotto知道自己的照片被教宗點讚後，也隨即發「Tweet」說「至少我可以上天堂了」，她接受外媒訪問時形容，對被教宗關注感高興，更透過IG私訊對方，但未獲回覆，而且點讚很快就被取消。不過，外媒和不少網友都認為教宗不會親自經營自己的IG，事件應該是一場誤會。

有眼尖網友發現，教宗的IG點讚了巴西模特兒的美臀照，火速被截圖。 圖／翻攝自「nataagataa」IG
有眼尖網友發現，教宗的IG點讚了巴西模特兒的美臀照，火速被截圖。 圖／翻攝自「nataagataa」IG

延伸閱讀：

教宗下月訪問意大利城鎮　疫情以來首次離開羅馬

【港版國安法】外媒：教宗方濟各演說臨時抽起有關香港內容

文章授權轉載自《香港01》

教宗 方濟各

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