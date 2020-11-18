他藏求婚戒在大麥克漢堡裡 網友揶揄：女友牙齒沒事吧

俄羅斯女子杜莫娃（Alina Dumova）交往4年的男友日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向她求婚，杜莫娃在抖音分享當天求婚影片昭告網友：「我願意！」該影片至今有超過1300萬的觀看次數。

然而杜莫娃男友的求婚影片招致不少批評，有些網友說他們只是為了想在社群媒體上賺點閱率，也有人覺得這個求婚計畫很搞笑。網友twinklelilstarbitch認為這整件事很有趣，只要她「沒被噎到。」網友Dalila_the_Barber也戲言：「請告訴我她吃了以後牙齒有沒有斷掉。」

也有不少網友質疑男友選錯求婚地點。網友busbdbdhd就諷刺地說：「誰會拒絕百元商店的戒指跟麥當勞漢堡呢？」網友Lily_2008不解為什麼杜莫娃男友要在麥當勞求婚，而不是選比較體面的餐廳求婚。

網友Estaban Estrada直言這場求婚肯定是設計好的：「一看就覺得有第三個人在拍攝男友塞戒指到大麥克裡。而且影片最後上傳到杜莫娃帳號，她還說她不知情，絕對有鬼。」

杜莫娃在發布求婚影片後不到一星期，又上傳一隻跟男友穿婚紗從船上跳下水的影片戲稱是「糟糕的婚紗照點子」表示自己落水後「還活著。」