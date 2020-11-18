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超市有機寶寶食品出包！ 罐子裡發現「長著眼睛的不明物體」

聯合新聞網 / 綜合報導
連鎖超市Asda自家出品的有機雞肉蘑菇口味義大利麵，罐子底部竟出現長了眼睛的「怪東西」。圖／取自mirror
連鎖超市Asda自家出品的有機雞肉蘑菇口味義大利麵，罐子底部竟出現長了眼睛的「怪東西」。圖／取自mirror

英國26歲媽媽拉琪（Macala Large）日前餵一歲兒子吃連鎖超市阿斯達（Asda）自家出品的有機雞肉蘑菇口味義大利麵時，發現罐子底部有個「怪東西」，細看竟發現那個物體上長了眼睛。

印度新聞頻道Times Now報導，拉琪起先以為是乾蘑菇，後來意識到那是一個長著兩隻球狀眼睛的棕色小頭。拉琪頓時大驚，深怕兒子已經吃掉那怪異生物的身體。

拉琪當下直奔阿斯達超市向工作人員通報此事，對方表示會調查那究竟是甚麼生物。然而在拉琪九月中跟阿斯達超市客訴後，經過兩個多月她都還沒收到任何確切答案，促使她將此事公諸於世。

拉琪認為阿斯達超市在調查期間應該將這個出包產品全數下架，避免其他顧客受到「生命危險」。拉琪說那個怪異生物讓她覺得很噁心，光是想到它可能是什麼奇怪生物就很不舒服。

發現怪異生物的媽媽覺得很噁心，光是想到它可能是什麼奇怪生物就很不舒服。圖／取自timesnownews
發現怪異生物的媽媽覺得很噁心，光是想到它可能是什麼奇怪生物就很不舒服。圖／取自timesnownews

拉琪聲稱這個商品是裝在密封的塑料容器裡，所以不可能在供餐前混進其它東西。

這位新手媽媽表示她在客訴後的隔天收到超市來函表示「會在40個工作日內告知她調查結果」令她大失所望表示：「搞不好會有小孩對這東西過敏，那將是很嚴重的問題，這麼大間的連鎖超市應該要審慎看待此事。」

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