「跟小孩無情感連結」 狠父母將兩個月大女嬰扔棄野外

美國37歲男子佛里森（Hezile Frison）跟22歲女子艾當絲（Monica Adams）涉嫌將他們2個月大的女兒丟棄野外，遺體至今仍未尋獲。

美國福斯電視台頻道6（FOX6）報導，負責照顧女嬰的親戚表示這對父母跟女嬰「完全沒有情感上的連結。」

親戚說去年七月發現佛里森跟艾當絲抱走小孩，當她詢問小孩在哪，這對父母產生歧見。親戚八月向有關當局通報女嬰失蹤，佛里森在面對調查人員時變得很情緒化，艾當絲則提出女嬰多個死亡版本。最後佛里森才坦承他們將女嬰丟到基諾沙（Kenosha）一塊空地。

調查人員循線搜索，卻只在雜草叢生的空地上找到佛里森說的袋子，袋子有被動物撕開的痕跡，女嬰遺體則下落不明，真正死因也不清楚。但是調查人員已蒐集到足以起訴這對父母的證據。

調查人員指出女嬰失蹤前佛里森在網路搜尋包括「基諾沙曾發現哪種動物」、「如果嬰兒死了，父母免入獄的唯一途徑」等句子。

佛里森面臨5項指控，被判處2年半監禁和5年延長監管（Extended Supervision）。艾當絲則面臨6項指控，被判處9年監禁及4年緩刑。