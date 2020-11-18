快訊

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「跟小孩無情感連結」 狠父母將兩個月大女嬰扔棄野外

聯合新聞網 / 綜合報導
美國37歲男子跟他22歲女友涉嫌將他們2個月大的女兒 (左，攝於失蹤前幾天) 丟棄野外。圖／取自fox6
美國37歲男子跟他22歲女友涉嫌將他們2個月大的女兒 (左，攝於失蹤前幾天) 丟棄野外。圖／取自fox6

美國37歲男子佛里森（Hezile Frison）跟22歲女子艾當絲（Monica Adams）涉嫌將他們2個月大的女兒丟棄野外，遺體至今仍未尋獲。

美國福斯電視台頻道6（FOX6）報導，負責照顧女嬰的親戚表示這對父母跟女嬰「完全沒有情感上的連結。」

親戚說去年七月發現佛里森跟艾當絲抱走小孩，當她詢問小孩在哪，這對父母產生歧見。親戚八月向有關當局通報女嬰失蹤，佛里森在面對調查人員時變得很情緒化，艾當絲則提出女嬰多個死亡版本。最後佛里森才坦承他們將女嬰丟到基諾沙（Kenosha）一塊空地。

調查人員循線搜索，卻只在雜草叢生的空地上找到佛里森說的袋子，袋子有被動物撕開的痕跡，女嬰遺體則下落不明，真正死因也不清楚。但是調查人員已蒐集到足以起訴這對父母的證據。

調查人員指出女嬰失蹤前佛里森在網路搜尋包括「基諾沙曾發現哪種動物」、「如果嬰兒死了，父母免入獄的唯一途徑」等句子。

佛里森面臨5項指控，被判處2年半監禁和5年延長監管（Extended Supervision）。艾當絲則面臨6項指控，被判處9年監禁及4年緩刑。

奇聞

延伸閱讀

14歲少女腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

飛官殉職留下1歲獨生女 朱冠甍妻貼黑白照悲喊「女兒想你」

他「酗酒成性」遭妻及未成年女兒勒斃 陳屍於貧民窟水溝底

戀童癖付錢要媽媽拍年幼女兒入浴 法官判7年8個月徒刑

相關新聞

「跟小孩無情感連結」 狠父母將兩個月大女嬰扔棄野外

美國37歲男子佛里森（Hezile Frison）跟22歲女子艾當絲（Monica Adams）涉嫌將他們2個月大的女兒丟棄野外，遺體至今仍未尋獲。

日本民宿驚現120年前原始保險套 尺寸超大鑑定後揭驚人真相

有傳保險套早於公元前2000多年就出現在人類的生活當中，經過不斷改良才變成今時今日的超薄乳膠保險套，你又知道100年前的保險套是甚麼樣子的嗎...

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

美國18歲跨性別者雪奈（Mikey Chanel）生來有男性生殖器，一直被當成男孩養。直到1年前就診時發現自己身體裡有功能正常的女性生殖器官，目前已懷孕4個月。

詐騙老手！夫妻檔到處吃霸王餐睡飯店 從容賒帳順手帶瓶酒

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地警方目前正通緝一對到處吃霸王餐、住宿賴帳的夫妻。據悉這對夫妻在10個月間，前往10多間餐廳、旅館享受卻都沒付錢。

影／2500年後重見天日！埃及古墓出土上百具彩繪棺木

埃及14日宣布當局在開羅南方的撒卡拉（Saqqara）古墓地出土逾百具距今約2500年的彩繪棺木，不少棺具內仍裝有木乃伊...

她胸部整形手術後肋骨全斷！ 驚覺術中曾「死而復生」

英國47歲女性日前飛到土耳其進行胸部整形手術，回國後發現自己曾在手術中「死而復生」，負責手術的醫護人員卻都沒告知她。

網上廣告請人裸跑結婚埸地以毀掉姐姐婚禮 標明：薪金另議

兄弟姊妹之間的怨恨可以有多大？原來大得可以誓言要破壞對方的婚禮！近日美國分類廣告網站驚見一份與別不同的廣告，張貼者開宗明義稱要請人在姐姐的婚禮上裸跑，表示「這樣就可以毀掉婚禮」。該份「工作」未有列明薪金，只說可私下討論酬勞。

連這個也有賣！好市多銷售私人飛機會員

美國量販連鎖店好市多（Costco）似乎什麼都能賣，連私人飛機的會員也可銷售。

保姆給孩子吃麥當勞雞塊 她怒喊「他們是素食者」堅持求償

19歲美國女子日前受雇於一個家庭，擔任家中9歲兒子跟7歲女兒的保姆。期間雇主控訴女子給茹素孩子吃麥當勞雞塊，要求女子支付「精神損傷費用」

她送外甥彩券中獎想分紅 卻被親姊姊「拒絕往來」

美國一名女子日前為外甥買彩券當做生日禮物，最後彩券中了一大筆錢，失業的她向外甥提出希望可以分紅的想法，卻被對方封鎖，女子的姊姊還要她別肖想從兒子那裡分到一杯羹。

破紀錄最高價！比利時賽鴿5400萬天價 比黃金還貴

比利時賽鴿「新金」（New Kim）的競價拍賣在15日結束，最終以190萬元（約台幣5470萬元）被標下，創下全新世界記...

邊外送邊旅行！日男騎自行車送Uber Eats 誓言圓夢東京→沖繩

近來外送軟體興起，在廣大的需求下，也成為許多人就職的選項之一。最近日本就有一位男子，看上了Uber的便利性，打算靠它來賺取經費，完成懷抱多年的旅遊夢。

熱門新聞

曼谷捷運新線通車 泰王試搭臣子全坐地上

禰豆子配音員比角色可愛！《鬼滅》26歲美女聲優爆紅出唱片

美股道瓊早盤跌逾250點 特斯拉逆勢大漲11%

大勢不妙！賓州最高法院駁川普說費城監票違法主張

中國主導RCEP 美媒示警：世界不會再等美國了

川普不惜槓上共和黨同志 就是為了選舉官司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。