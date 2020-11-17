日本民宿驚現120年前原始保險套 尺寸超大鑑定後揭驚人真相

有傳保險套早於公元前2000多年就出現在人類的生活當中，經過不斷改良才變成今時今日的超薄乳膠保險套，你又知道100年前的保險套是甚麼樣子的嗎？最近，有一位日本人在自家經營的民宿裡，發現了一盒存放了過百年的「文物級」condom，經過節目組的調查，發現了不為人知的秘密！

節目組來到位於石川縣能登半島的一座民宿，投稿人叫佐藤正樹，他在三年前購入這間屋，並經營一家叫「TOGISO」的民宿，這間屋已經有大概80年歷史，舊屋主的物件原封不動地保存下來。

而佐藤發現的「寶物」就藏在旁邊的倉庫裡面，他在櫃桶裡拿出一個火柴盒大小的精美盒子，上面寫著「やまと衣」（YAMATOKINU），打開盒子，發現裡面有幾個發黃的圓圈和碎片，佐藤說：「這是120年前保險套，經過調查後發現是屬於明治後期的物品」，居然在倉庫裡發現了陳年保險套！雖然非常破舊，但仍能看出原形。

盒子裡發現陳年保險套！雖然非常破舊，但仍能看出原形。圖翻攝自節目「月曜から夜ふかし」

節目組人員發現保險套的本體已經變得像紙一般脆弱，只有圓形橡膠部份完整地保存下來。盒子裡還附有一張說明書，最令人驚訝的是，當時的保險套居然可以重複使用！這盒保險套的銷售商，是現在一間叫「森下仁丹」的公司，佐藤決定將這件「文物」捐贈給這間公司。

物歸原主之前，節目組對這盒陳年保險套進行徹底調查，發現直徑長達4.5cm，以日本最大型的保險套製造商尺寸標準來看，這屬於「Mega Big Boy Size」，節目組開始好奇，到底120年前的日本男性，是否平均都屬於「Mega Big Boy Size」？！為了解答疑問，節目組和佐藤來到位於大阪的銷售商「森下仁丹」，沒想到「森下仁丹」公司居然全體出動歡迎節目組，非常隆重。他們看到120年前的保險套後，所有人都發出讚嘆的聲音。

「森下仁丹」公司居然全體出動歡迎節目組，非常隆重。圖翻攝自節目「月曜から夜ふかし」

原來公司唯一留下的關於這盒保險套的資料，就只有零碎的報紙廣告剪報，公司代表說：「我也是第一次看到，是非常貴重的資料」，他更承諾會對保險套進行分析和鑑定。

最後，節目組詢問了關於「尺寸」的問題，公司代表解釋：「原本這款保險套是由法國進口的產品，然後再經我們公司發售」，原來120年前的日本男性並非「Mega Big Boy Size」，公司代表強調：「聽說這款大碼保險套是由法國那邊訂購的」，經過一輪鑑定、調查後，節目組得出一個結論：「法國人超好色」。

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文章授權轉載自《香港01》