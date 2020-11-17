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「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

聯合新聞網 / 綜合報導
美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。圖／取自sun
美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。圖／取自sun

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，美國18歲跨性別者雪奈（Mikey Chanel）生來有男性生殖器，一直被當成男孩養。直到1年前就診時發現自己身體裡有功能正常的女性生殖器官，目前則已懷孕4個月。

13歲時出櫃的雪奈表示自己上完廁所跟結束性行為後感覺很怪，才去醫院檢查。醫生發現她有子宮頸，卵巢，子宮和輸卵管，還告訴她「如果想懷孕完全沒問題。」雪奈說乍聽下還以為醫生在開玩笑，笑問「相機在哪裡？」

雪奈為罕見的「苗勒管永存綜合症」（Persistent Mullerian duct syndrome，簡稱PMDS）患者，同時擁有男性外顯生殖器和女性內部生殖器官。醫生建議雪奈切除子宮，但她深知自己希望成為父母。今年她進行成功機率只有20％的生育手術，將受精胚胎植入了她的輸卵管。該腹腔鏡手術是通過腹腔完成，因為她沒有陰道口。雪奈現在已懷胎4個月。

雪奈說自己的父母在她小時候沒法常陪她，她渴望成為不一樣的父母，能常陪小孩。雪奈感覺自己現在「比以往任何時候都更像一個女人」，她計畫在寶寶出生後進行更多變性手術。

雪奈表示雖然家人把她當男孩養，但自己始終流露著陰柔氣質：「我5歲時候會玩阿姨的錢包，擦媽媽的口紅。我從來就不像個男孩，也沒經歷過『男孩青春期』」。

雪奈目前致力宣傳「苗勒管永存綜合症」（PMDS），並打破圍繞在這個非常規性別的種種污名。

雪奈表示雖然家人把她當男孩養，但自己始終流露著陰柔氣質。圖／取自sun
雪奈表示雖然家人把她當男孩養，但自己始終流露著陰柔氣質。圖／取自sun

懷孕 跨性別 變性

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