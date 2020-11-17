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她胸部整形手術後肋骨全斷！ 驚覺術中曾「死而復生」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國47歲女性日前飛到土耳其進行胸部整形手術，回國後發現自己曾在手術中「死而復生」，負責手術的醫護人員卻都沒知知她。圖／取自metro
英國47歲女性日前飛到土耳其進行胸部整形手術，回國後發現自己曾在手術中「死而復生」，負責手術的醫護人員卻都沒知知她。圖／取自metro

英國47歲女性麥當娜（Lisa MacDonald）日前飛到土耳其進行胸部整形手術，回國後發現自己曾在手術中「死而復生」，負責手術的醫護人員卻都沒告知她。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，麥當娜在術後3周回到英國，在自家昏倒就醫時被告知她罹患敗血症。醫生還發現她的肋骨「完全斷裂」，研判她應該是因為在整形手術過程中「休克」並接受心肺復甦術所致，若在12小時內不移除她身上的填充物，她將有生命危險。

麥當娜說自己當時跟41歲的妹妹在IG上看到這間土耳其診所的促銷活動，決定前往伊斯坦堡大變身。行前她還跟號稱老客戶、後來發現是假帳號的人對談，對方大力推薦這個診所。最後麥當娜花了4300英鎊（約合新台幣16萬元）進行提胸、抽脂等手術，費用包含機票跟住宿。

但當麥當娜跟妹妹抵達診所，兩人被現場陰暗寒冷的景象嚇傻了：地板上鋪著床單，手術床用木板拼在一起，甚至她在手術過程中還被「舊繩子」綁住。

麥當娜表示她們已付了錢，只能硬著頭皮做下去。術後麥當娜胸部非常疼痛、呼吸困難，診間人員說這是正常的，就把她們留在一個小房間裡，沒有提供任何緩解疼痛的藥，也沒有諮詢人員。

該間整形診所 Avrupamed clinic在IG上有58000名粉絲，負責人對麥當娜的療程不予置評，但堅稱他們術後提供麥當娜很好的照料：「我們多次聯絡麥當娜，但她都沒回應。醫護團隊跟醫師也曾打電話給她。」

整形手術 土耳其 敗血症 醫師

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