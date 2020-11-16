網上廣告請人裸跑結婚埸地以毀掉姐姐婚禮 標明：薪金另議

兄弟姊妹之間的怨恨可以有多大？原來大得可以誓言要破壞對方的婚禮！近日美國分類廣告網站驚見一份與別不同的廣告，張貼者開宗明義稱要請人在姐姐的婚禮上裸跑，表示「這樣就可以毀掉婚禮」。該份「工作」未有列明薪金，只說可私下討論酬勞。

分類廣告網站「Craiglist」有各式各樣的廣告，但這個「徵人在姐姐婚禮上裸跑」的招聘廣告卻引起熱議。刊登廣告者的姐姐即將在5月於新迦南（New Canaan）一個戶外場地舉行婚禮，「我希望有人在叢林中裸體，然後跑過婚禮場地，這樣就可以毀掉婚禮」。廣告最後還加上一句「我會從我的家庭中保護你」，但就未有列明報酬實數，只說稱「我們可以私底下討論酬勞」。

雖然事情看起來很糟，但網民卻笑翻天，甚至有人覺得事情十分有趣，「毀掉婚禮？老實說聽起來會是在野外的有趣時間」、「我覺得這是我的家人，他們會這樣做」。不過更多人卻好奇為何登廣告的人要這麼做，會為這份工作付多少錢。不過，有人則認為這份廣告是惡搞居多，說不定只是跟姐姐開個玩笑；但亦有人認真看待，希望能知道結果如何。

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文章授權轉載自《香港01》