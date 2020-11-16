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保姆給孩子吃麥當勞雞塊 她怒喊「他們是素食者」堅持求償

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女子擔任保姆。期間雇主控訴女子給茹素孩子吃麥當勞雞塊，要求女子支付「精神損傷費用」。圖片來源／ingimage
美國女子擔任保姆。期間雇主控訴女子給茹素孩子吃麥當勞雞塊，要求女子支付「精神損傷費用」。圖片來源／ingimage

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，19歲美國女子日前受雇於一個家庭，擔任家中9歲兒子跟7歲女兒的保姆。期間雇主控訴女子給茹素孩子吃麥當勞雞塊，要求女子支付「精神損傷費用」

女子表示雇主跟孩子從沒表明孩子吃素，所以當孩子表現良好、並要求女子訂購附有雞塊的麥當勞快樂兒童餐給他們吃時，女子決定好好犒賞孩子。

女子指出吃雞塊當晚雇主提前回家，看到孩子在吃雞塊立刻制止他們，並向女子大吼：「讓孩子吃死掉的屍體實在太過分了！」並怒斥孩子竟然吃肉。

女子說雇主一毛不付就要她離開，後來還傳訊向她追討一個孩子300美元（約合新台幣8551元）的精神損傷費，如果不依「就法庭見」。

女子拒絕付錢，並告訴雇主應事前告知她是素食主義者，如果女子知道會尊​​重雇主的家庭飲食選擇。然而雇主認為女子不該假設每個人都吃肉。

網友BoredInTheHouse提到吃素的兒子之前去麥當勞也不小心拿到雞塊餐，後來他們向店員反應，店經理道歉之外還提供免費餐點，這事就簡單處理完畢；反觀女子雇主求償300美元「實在是小題大作，讓人很受不了！」。網友Doxy則說「那頓餐搞不好是那2個孩子吃過最好的食物咧。」

麥當勞

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