蒐藏50多年壓力太大 市值5千萬「蝙蝠俠漫畫」他決定不留了！

美國60歲男子勞倫斯（Randy Lawrence）將於本月中出售1000多本蒐藏50年的蝙蝠俠系列漫畫，粗估價值近200萬美元（約合新台幣5694萬元）。

美國有線電視頻道Syfy報導，這套曾獲全球評鑑機構認證擔保公司（Certified Guaranty Company，簡稱CGC）評為第一的蝙蝠俠蒐藏，去年一月曾因失竊登上新聞頭條。當時小偷在勞倫斯住所樓上租了一間房，接著挖開天花板，爬進勞倫斯裝有監視器的儲存空間裡偷走500多本漫畫。勞倫斯提到自己第一時間發現儲物櫃裡的空盒子時，就像受傷的動物一樣嚎啕大哭：「我不知道失去漫畫該怎麼活下去。」

他從監視器畫面看到2個竊賊，但現場找不到任何指紋跟DNA，警方無從辦案。幸好勞倫斯為每本漫畫取得CGC認證，且在失竊後立刻通報相關漫畫販售網絡，當竊賊試著在漫畫店脫手贓物時，漫畫店老闆立刻通報警方抓住竊賊，並在數個月間陸續尋回其餘漫畫。

勞倫斯拿回最心愛的漫畫後在漫畫環繞下入眠，他表示：「這是失竊事件以來睡的第一個好覺。我以為再也見不到我的蝙蝠俠漫畫了。」但勞倫斯認為擁有這套收藏壓力實在太大，決定出售他從6歲以來蒐藏的漫畫。

勞倫斯從沒想過這套蒐藏能讓他致富。他說一開始父親送他漫畫只是希望他能學習閱讀，沒想到讓他自此愛上漫畫裡的冒險故事，還將畢生積蓄投入漫畫，10年前他開始專注投資在蝙蝠俠漫畫。

勞倫斯指出此次會出售幾乎所有珍藏：「我自留6本，我答應拍賣行最後會把這6本給他們。但現在不想全數賣出。」