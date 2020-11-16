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男下體長不明腫塊…醫擅切斷「命根」 法院判賠2.5億元

香港01 / 李福源／報導
圖為涉事的羅馬琳達大學醫學中心（Loma Linda University Medical Center）。（Youtube影片截圖）
圖為涉事的羅馬琳達大學醫學中心（Loma Linda University Medical Center）。（Youtube影片截圖）

美國41歲男子伯切爾（Keith Burchell）2014年到醫院進行身體檢查，發現下體長出不明腫塊，醫生擔心病情惡化，但在未經同意下擅自將其陰莖切除，而後來化驗結果顯示有關腫瘤屬良性，博查爾憤而提告，近日成功獲賠償約900萬美元（約2.5億新台幣）。

伯切爾當日前往位於加州的羅馬琳達大學醫學中心（Loma Linda University Medical Center）檢查身體，被指下體長出不明腫塊，醫生經評估後建議他先接受活體組織切片手術，以確定腫塊是否惡性，同時避免病情惡化。

在手術過程中，執刀醫生發現伯切爾陰莖上的腫塊範圍過大，擔心會擴散成惡性腫瘤，於是在未經伯切爾或其家屬同意下，擅自把陰莖切去。伯切爾麻醉醒來後發現自己無故被「閹割」，情緒極度失控。

及後化驗結果顯示有關腫塊屬良性，而伯切爾經多次手術仍無法將下體「還原」，於是決定告上加州法院。經審理後，法院裁定醫院方面未有徵求伯切爾及家屬同意擅自進行切除手術，導致伯切爾身體殘缺，屬於重大醫療事故，故此判院方賠償900萬美元。

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文章授權轉載自《香港01》

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