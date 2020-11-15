水電工裝修竟跑到女子臥室 翻衣櫃聞內衣監視器全都錄

請水電工進屋裝修趁沒人在家，竟拿起女子貼身衣物猛聞！英國一名女子獨自一人住在租屋處，由於淋浴間開始往樓下滲水，於是她致電房東請水電工來家中修理，沒想到就在她不在家時，該名水電工不僅擅自闖進她的臥室，甚至還被屋內監視器拍到他拿起自己的貼身衣物猛聞，這讓女子嚇得趕緊報警，不過經查該名水電工因為沒有具體的偷竊行為，所以最後還是被以無罪釋放。

根據《 每日郵報 》報導，一名住在英國西約克郡（West Yorkshire）的一名女子，因為被告知住家附近有小偷經常出沒，就從網路上購買一個迷你監視器，安裝在自己的臥室中。某天家中淋浴間漏水，請房東找水電工來維修，當時她就當面告知對方不要擅自進入她的臥室，不料離開不久後，當女子在超市的停車場停車時，剛好手機發出「砰」的一聲，提醒臥室裡監視器已啟動，接下來的畫面讓她不可置信。

「我看了一下監視器，發現水電工在摸我的內衣衣櫃，我感到非常震驚。」女子表示，看到後她立刻報警，警方以涉嫌入室竊盜為由將水電工逮捕，監視器畫面顯示水電工在櫥櫃抽屜裡翻找，不僅翻遍她的衣服，甚至還將她的內衣拿起來聞。

然而水電工竟向警察聲稱，他以為女子是位妓女，所以才直接碰她的東西。警方說明，經過搜查水電工的公事箱，發現他實際上沒有竊取任何物品，因此不能以竊盜罪起訴並將他釋放。

事發後女子因為實在太害怕，所以都不敢進臥室睡覺，如今她轉到其他合作機構，尋求進一步的法律支持。