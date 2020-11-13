土堆長人臉？村民耕作驚見小嬰兒 慘被當「種子」埋進土裡

在印度北阿坎德邦的卡蒂馬（Khatima）小鎮上，一位村民在耕作時意外發現「土裡長出人臉」，這才驚覺有一個小嬰兒被丟棄，還險些被土堆掩埋，他趕緊救出嬰兒，經送醫治療後，所幸情況穩定。

根據《太陽報》報導，當地一名村民在耕田時，突然瞥見嬰兒的臉，嚇了他一跳，豈料仔細一看竟然真的有一名嬰兒被活活埋進泥土堆中，他趕緊將嬰兒救出。

嬰兒的全身都被泥土弄髒，當地其他村民見狀後趕緊用布將嬰兒包裹起來，並團團圍住嬰兒，試圖用體溫為他取暖。警方到場後將嬰兒送往醫院救治，所幸嬰兒經診治後情況穩定。

其實印度發生新生兒遭遺棄的案例並不少見，2019年10月，一名新生3天的女嬰就被發現被放進一個密封陶罐中並深埋，全然只因這名新生女嬰的父母「想要兒子」；2017年也有個女嬰被丟進荊棘叢中，是當地村民隱約聽見女嬰哭聲才趕緊救了她。