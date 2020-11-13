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京都夜空出現奇異光點「六星連珠」 居民大驚：UFO來了？
許多人非常好奇「外星人真的存在嗎？」，而每次天文出現異常景象時，這個話題都會再度被提起。最近日本京都，就被拍到天空上有不明的光點，再度引發討論。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位京都居民向「京都新聞社」投訴，表示她發現近來的京都夜空發生了異象。由居民的提供的照片，可以看出雲層之中，露出了六個小光點。他還補充，即使雲朵來來去去，那六個光點卻絲毫文風不動，令人百思不解。
而在同時，京都新聞社的資深記者也注意到這些光點，馬上聯絡攝影師趕快拍下，攝影師當下還以為搞不好是UFO。不過仔細檢視他拍下的照片，卻意外透露出了奇異光點的真相。原來在攝影師的照片中，可以看到在地上的某棟建築附近，正巧也有數道往天空上照過去的光線，顯然就是光源的所在之處。
實際探查過後，更確定了這些光點，來自京都著名寺院「知恩院」。由於此時知恩院正在舉辦名為「秋季light up」的燈光活動，動用了六個探照燈對空打光，才會照在天空上形成「六星連珠」。寺院方還表示，這六個光點，對應的正好就是佛教中的「南無阿彌陀佛」六字。
真相大白之後，網友們紛紛笑稱「太容易被誤會是UFO了吧」、「以前柏青哥店打探照燈時也會這樣」，不過也有專業網友指稱「其實看光點是在雲朵上反射，就能猜到是探照燈了」。
「知恩院秋のライトアップ2020」では、今年4月に落慶を迎えた国宝御影堂に、「光背」が現出しています。6本の光の筋は「南無阿弥陀仏」の6字にちなむもの。祈りの灯火が、コロナ禍に覆われている世界に安らぎの光となることを願います。— 知恩院 (@chion_in) November 13, 2020
秋のライトアップ2020特設サイト：https://t.co/5xzApDAyYp pic.twitter.com/lVQ3UuC3DM
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