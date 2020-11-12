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世界最大嘴巴！30歲女「嘴長10公分」爆紅 拍一支抖音賺42萬

聯合新聞網 / 綜合報導
美國30歲女子薩曼莎（Samantha Ramsdell）靠「世界上最大的嘴巴」在抖音上贏得近80萬人追蹤。圖擷自IG @SamRamsdell5
美國30歲女子薩曼莎（Samantha Ramsdell）靠「世界上最大的嘴巴」在抖音上贏得近80萬人追蹤。圖擷自IG @SamRamsdell5

美國康乃狄克州（State of Connecticut）一名30歲女子薩曼莎（Samantha Ramsdell）靠「世界上最大的嘴巴」在抖音上贏得近80萬人追蹤，且平均每支影片就能為她賺進1萬5000美元（約台幣42萬元）。

綜合外媒報導，薩曼莎畢業於名校史丹佛大學，從事藥廠業務工作，原本從事正經工作的她愛上唱歌、表演，於是開設自己的抖音帳號，將自己唱歌及喜劇表演的片段上傳，如今已累積79萬多名粉絲。

幾部影片中，她發現粉絲特別喜歡她用誇張表情展示她的「大嘴巴」的影片，原先薩曼莎還覺得些許沮喪，但後來轉念發想，「曾經我也覺得難過，但嘴巴是我的一部分，它讓我的影片獲得5倍以上的觀看率」，薩曼莎便拍攝更多有趣的特色影片。

薩曼莎實際測量自己的大嘴將近有4英吋（約10.16公分），她靠著這張大嘴在抖音上爆紅，許多熱門影片獲得5000萬次觀看數，幾乎每部影片都能賺進15000美元。

薩曼莎實際測量自己的嘴巴將近有4英吋（約10.16公分）。圖擷自TikTok @samramsdell5
薩曼莎實際測量自己的嘴巴將近有4英吋（約10.16公分）。圖擷自TikTok @samramsdell5

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