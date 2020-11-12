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美國準新娘買婚紗怨像「白布」 客服兩句KO笑翻網友

香港01 / 李納德／報導
美國女子從網店買了一件婚紗，但穿上身和網上所見完全不同。（fb圖片）
美國女子從網店買了一件婚紗，但穿上身和網上所見完全不同。（fb圖片）

網購踩到地雷事件常常出現，但有時出問題的不是店家，而是自己！美國一名準新娘日前在facebook分享，因疫情關係，她轉而從網店買婚紗，無奈貨到後她穿上身卻像一匹白布，毫無設計可言，她生氣得寫了一封「憤怒郵件」投訴網店要求退款，並附上試穿婚紗後的照片。結果店家短短兩句回應，完美解決「問題」之餘，更令事主及網友齊齊笑翻。

網上看到的貨物照和實物多是「理想與現實」的最佳寫照，美國因新冠肺炎疫情問題，當地很多服裝店都關閉了，一名準新娘最初不想網購婚紗，但思前想後還是到網上婚紗店「Milly Bridal」選購。

她早前在fb分享，約兩周前她網購的婚紗終於送到，但她看到實物後非常不滿，氣得馬上向網店發電郵投訴，並附上自己穿上婚紗的照片，認為和在網店看到的分別太大，希望可以退款。從照片所見，「婚紗」猶如一匹白布掛在其身上，又似準新娘包了浴巾行出走廊的模樣，「婚紗」的剪裁設計不見了，勉強來說裙擺位置像加多層薄紗而已，相信沒有女生會喜歡這件「婚紗」。

美國女子從網店買了一件婚紗，但穿上身和網上所見完全不同。（fb圖片）
美國女子從網店買了一件婚紗，但穿上身和網上所見完全不同。（fb圖片）

怎料婚紗店的回覆非常簡短，「你將衣服穿反了，請以正確方式穿上」。準新娘看到回覆後笑過不停，沒想到店家會翻面婚紗來寄，正確穿上後她大讚婚紗很漂亮。她不禁自嘲無論上學時學到多少，「我們仍缺乏常識，例如如何正確穿衣服」，又上載婚紗的「正面照」。

女生把婚紗正確翻面後，大讚非常漂亮。（fb圖片）
女生把婚紗正確翻面後，大讚非常漂亮。（fb圖片）

網友追帖後稱「笑到岔氣」、「抱歉，我笑翻了」。準新娘透露其實她早已登記結婚，兩人想等疫情過後經濟轉好時，再拍攝婚照及在家人朋友見證下舉辦正式婚禮。她又解釋自己不是亂編故事，分享經過只是想為網友紓緩大選期間的緊張氣氛，希望大家看完笑一笑。

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文章授權轉載自《香港01》

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