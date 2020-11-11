日本大阪站驚現「頑強蘿蔔」一夜爆紅被拔 網怒：誰幹的

誰說蘿蔔一定要種在田裏？日本早前出現了一棵爆紅蘿蔔，成為了「大阪新點景」，這條蘿蔔長在JR大阪站附近一條行人天橋旁，遠看還以為是一棵雜草，但原來是一棵蘿蔔，旋即吸引許多民眾朝聖拍照及摸摸，稱呼它作「ど根性大根」（頑強蘿蔔）。不過，「人」紅自然是非多，「蘿蔔紅」卻引來「殺身之禍」，它隔天就被拔出來不見蹤影，現場放了一條大蔥，再隔一天，蔥也不見了，洞被填平，網民怒呼「誰幹的」。

JR大阪站阪神百貨附近一條天橋下出現一棵奇怪雜花，近看白色部分，民眾才認出是蘿蔔。（Twitter圖片）

11月7日，多個日本傳媒報道，最近日本一棵蘿蔔意外爆紅，皆因它的「出現地點」相當特別，位於JR大阪站阪神百貨梅田本台（北區）的天橋，蘿蔔從石屎地突出4厘米的白色部分，頂部葉子在路面盛放，遠看像路邊一棵草，近看才見蘿蔔真面目。

「頑強蘿蔔」引來日本報章及電視台報道，人人好奇它為何長在橋下，驚訝它從瀝青混凝土破土而出，日本網民也大呼「看到葉子以為會是棵雜草」、「可以拔出來做關東煮了」。

不少途經民眾都停下拍照，甚至蹲下摸一摸，成為另類「景點」。有前往拍照的當地居民接受日媒訪問，笑言在這種地方竟然看到蘿蔔茁壯成長，感覺非常高興，「希望沒人會去把它拔出」，未料他開口中。

JR大阪站阪神百貨附近一條天橋下出現一棵奇怪雜花，近看白色部分，民眾才認出是蘿蔔。（Twitter圖片）

8日晚上，有人發現備受網民喜愛的「頑強蘿蔔」竟然被拔掉，換成一根有「広島 ワケギ」標籤的大蔥，令許多人不滿，追問到底是誰做的。隔天下午，連蔥也被拔掉、洞被填平，原因暫時是個迷，網民大感失望，大罵「是誰偷走了蘿蔔」，批評兇手太無情。

相關事件原來不是首次發生，2005年兵庫縣一條瀝青行人路上同樣出現一棵蘿蔔，被叫作「阿大／大醬」，但及後被弄斷。後來有一家農業研究公司成功取得它的花蕾，順利生產其「後代」。

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文章授權轉載自《香港01》