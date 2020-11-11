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最火熱房產只要251萬 後院自帶「天然火山」沒人敢買

聯合新聞網 / 綜合報導
紐西蘭一間待售的房子。 圖擷自realestate
紐西蘭一間待售的房子。 圖擷自realestate

近日在紐西蘭房地產網站出現一間3房的待售物件，連同所在土地占地共854平方公尺(約258坪)，但售價僅11萬紐幣(約合新台幣251萬)。1950年代的老房且地點不算特別，卻能擠進最火熱房產清單，背後有什麼原因？

這間房子位在華卡雷瓦雷瓦(Whakarewarewa )米德街12號，擁有三間房間和一間浴室，258坪的可用面積和251萬台幣就能入手，價格相當具有吸引力。然而低廉價格其實是因為該房後院有座「迷你火山」。如此特殊的天然庭園奇景吸引不少人詢問，「但仍然沒有人願意冒險入手」。

外媒報導，2019年6月25日凌晨，當時的租客蘇珊·吉迪（Susan Gedye） 在睡夢中突然感到一陣天搖地動，且持續時間比先前遇過的地震還來得更長。她下床想確認外頭狀況，走到廚房卻聽到奇怪的嘶嘶聲，從窗戶望出去竟看到邊坡上湧出一道噴泉，「看起來就像大量的水蒸氣」。

房屋外頭冒出蒸氣。 圖擷自nzherald
房屋外頭冒出蒸氣。 圖擷自nzherald

吉迪急忙打給專家求救，不過對方認為依然可以安全地繼續待在屋內。但不久之後開始噴發出保齡球大小的泥漿，邊坡也消失了，還留下一個大洞。專家事後改口認為房屋已經不夠安全，吉迪也因此搬出這間房子。

接手這間房子並負責出售的房地產經紀人特雷弗·科克倫(Trevor Cochrane)表示，這間房子並不能住人，但可以住在露營車或其他能移動的車輛。科克倫提醒，目前該區域已經沒有熱活動，且廚房已經被拆除。

儘管優惠的價格及奇特的景象吸引不少人上前詢問，但目前仍沒有人真的買下這間房子。

房子內部景觀。 圖擷自realestate
房子內部景觀。 圖擷自realestate

房地產 紐西蘭

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