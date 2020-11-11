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影／土耳其乳製品廠員工泡「牛奶浴」 網友大呼噁心：我每天都喝牛奶

香港01 / 李福源／報導
影片顯示，浸浴男躺在一個載滿牛奶的金屬盆內。（Twitter影片截圖）
影片顯示，浸浴男躺在一個載滿牛奶的金屬盆內。（Twitter影片截圖）

土耳其科尼亞市（Konya）一名乳製品加工廠員工在廠內的牛奶池浸浴，甚至拍片上載到抖音海外版TikTok；當局接報後拘捕了涉事員工，並查封工廠內所有產品。

網上片段中，浸浴男躺在滿載相信是牛奶的金屬盆內，拿著塑膠杯不斷舀起牛奶「照頭淋」，顯得十分享受，但不少網友直呼噁心，紛留言「我每天都會喝牛奶，看到這個真的快要嘔吐了」、「暴殄天物！浪費食物的人會下地獄」、「幾歲了還那麼屁，可憐哪」，同時很多人關心片中工廠到底是屬於哪一個牛奶品牌，但也有人緩頰稱浸浴男用的可能只是過期牛奶，沒有浪費的問題。

事件隨即引起當局關注，警方其後拘捕兩名涉事員工，其中浸浴男名為薩亞雷爾（Emre Sayar），同事圖爾古特（Ugur Turgut）則負責拍攝，警方現正調查二人犯案動機。土耳其林業及水資源管理部（Directorate of Agriculture and Forestry）表示，涉事工廠無視公共衛生及食品安全，將查封廠內所有產品，並勒令停業整頓。

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文章授權轉載自《香港01》

土耳其 食安

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