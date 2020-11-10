居禮夫人120年前筆記本曝光！專家曝有致命危險：千年不退

瑪里·居禮（居禮夫人，Marie Curie）是至今唯一能夠兩度獲得諾貝爾獎的女科學家，其研究的放射性理論，被用來治療癌症，對後代有深刻的影響。日前諾貝爾基金會曝光了居禮夫人的筆記本，並表示上面附含的輻射線，就算歷經了120年依然無法消退，引起網友討論。

諾貝爾基金會日前在推特上，公開展示了居禮夫人的筆記本，只見泛黃的頁面上，密密麻麻記載著居禮夫人的研究細節，就算時隔百年依然保存良好，但諾貝爾基金會透露，這本筆記本是居禮夫人西元1899年至1902年使用的，存在強烈的輻射線，就算經歷120年都沒消退，甚至「可能延續1500年之久」。

諾貝爾基金會表示，居禮夫人因為長期暴露在這種強烈的輻射下，導致有再生不良性貧血，於1934年7月4日過世。

貼文曝光後，引發推特網友熱議，紛紛留言讚美居禮夫人，「她影響後代至深，是偉大的科學家」、「這就是為什麼我如此熱愛歷史，建議大家可以深入研究居里夫人的自傳筆記，以了解她對放射性物質的研究」、「她為科學獻出了生命，一個真正的傳奇人物」、「她所做的犧牲非常了不起，使人們能夠獲得新的生命，很少人願意這樣做」。