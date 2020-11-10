80歲嬤閃婚35歲鮮肉 羞爆初夜細節「隔天痠到下不了床」

只要相愛，年齡差距不是問題！英國一名80歲阿嬤瓊斯（Iris Jones）與小45歲的男友一見面就陷入熱戀，兩人才認識4天就決定結婚，瓊斯還大方分享自己的「新婚初夜」，透露自己隔天痠到無法下床走路，直白的發言讓主持人聽得臉紅心跳。

據外媒報導，英國阿嬤瓊斯（Iris Jones）曾有一段40年的婚姻，為前夫生了兩個兒子，但還是以離婚收場。後來她在臉書認識小自己45歲、現年35歲的埃及男子艾爾布雷漢（Mohamed Ahmed Irbriham），兩人在網路上聊得很來，隨即發展一段戀情，瓊斯還火速買了機票去見男友。

瓊斯透露，自己和艾爾布雷漢相識4天就想要結婚，起初兩個兒子很反對，不僅擔心她被騙錢，也覺得對方可能是為了取得英國護照才和她結婚，但瓊斯認為兩人是真愛的結合，到現在吃飯都是AA制。艾爾布雷漢也表示，他絕對沒有玩弄瓊斯感情，對這段關係相當珍視，不滿外界把他形容成「玩具男孩（toyboy）」。

後來這段相差45歲的「嬤孫戀」曝光後，引發各大媒體紛紛報導。瓊斯被談話性節目「This Morning」邀請分享自己的婚姻生活，瓊斯受訪時還透露，自己長達35年沒有性生活，因此與艾爾布雷漢的初夜相當激情，「一整晚就用掉一條潤滑劑」，還直白地說「隔天我根本動彈不得，無法下床走路，好像騎了一整天的馬」，讓主持人當場笑到臉紅。