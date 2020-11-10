小精靈吊飾上一句話惹怒他 「毀了孩子的聖誕節」

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，一位澳洲爸爸最近帶小孩去賣場購物時，發現陳列的聖誕小精靈吊飾上放著「可怕」的標語，幾乎「毀了」他孩子的聖誕節，警告其他父母務必小心。

這位不願具名的爸爸說當時孩子在店裡拿起定價為4.99澳幣（約合新台幣104元）的小精靈吊飾，小精靈手上拿著「聖誕老人不是真的」的牌子，孩子見狀發問爸爸：「聖誕老人是真的嗎？」

這名爸爸立刻跑去向店員抱怨，但對方感覺不以為意，讓爸爸氣結敦促網友抵制商品：「請大家多透過電子郵件、電話、私訊等方式向店家提出申訴，讓這些商品下架。」

一名媽媽網友指責這樣的商品「偷走孩子的童真。」另一名家長則擔心小孩除了可能在店家看到商品，如果在朋友家發現了怎麼辦？畢竟不希望自己以外的其他人「奪走小孩子聖誕節的樂趣。」

一名媽媽試著為店家護航，指出這家店目標客層本來就不是小孩，但她也提到「聖誕老人這個玩笑千萬不要亂開，因為這不好笑。」

鏡報網友SalfordRed2020批評鏡報刊登聖誕小精靈的新聞，說「如果我小孩看到了怎麼辦？」還要大家譴責一開始發文的殘酷老爸。鏡報網友Littlegem則認為小孩不會信以為真的，且「聖誕老人只會去那些相信他的人的家」！