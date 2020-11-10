聽新聞
test
0:00 / 0:00
3800萬存銀行…兩年後「餘額是0」 真相令他氣炸
銀行是大多數人存放金錢的最佳選擇，但一名男子將490萬迪拉姆（約新台幣3,828萬元）放在銀行2年，最後卻不見了！
據外媒報導，阿聯酋一位名叫巴克（Buck）的男子，將490萬迪拉姆存放在銀行帳戶裡，原本想用於投資房地產，但未有中意的產品，於是錢存在銀行裡未再動用過。兩年後，巴克想領回這筆存款，但銀行卻告訴他，帳戶裡根本沒有錢。他一怒之下告上法院，調查後才發現，錢被銀行員工盜領一空。
據報導，該銀行的一名員工勾結外人假冒巴克之名，分批領光490萬迪拉姆。杜拜法院判處兩人各3年徒刑，刑滿將被驅逐出境。
另，受害人巴克也提起民事訴訟，認為該銀行該為員工監守自盜的行為負起責任，但銀行認為巴克對帳戶相關帳單未盡查核之責，也有疏失。最終杜拜法院判決，連同巴克損失的存款，銀行須賠償巴克共550萬迪拉姆（約新台幣4,396萬元）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言