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3800萬存銀行…兩年後「餘額是0」 真相令他氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
阿聯酋一名男子把錢存銀行，長時候未曾動用，兩年後，一查帳卻發現存款被盜領一空。示意圖／ingimage授權
阿聯酋一名男子把錢存銀行，長時候未曾動用，兩年後，一查帳卻發現存款被盜領一空。示意圖／ingimage授權

銀行是大多數人存放金錢的最佳選擇，但一名男子將490萬迪拉姆（約新台幣3,828萬元）放在銀行2年，最後卻不見了！

外媒報導阿聯酋一位名叫巴克（Buck）的男子，將490萬迪拉姆存放在銀行帳戶裡，原本想用於投資房地產，但未有中意的產品，於是錢存在銀行裡未再動用過。兩年後，巴克想領回這筆存款，但銀行卻告訴他，帳戶裡根本沒有錢。他一怒之下告上法院，調查後才發現，錢被銀行員工盜領一空。

據報導，該銀行的一名員工勾結外人假冒巴克之名，分批領光490萬迪拉姆。杜拜法院判處兩人各3年徒刑，刑滿將被驅逐出境。

另，受害人巴克也提起民事訴訟，認為該銀行該為員工監守自盜的行為負起責任，但銀行認為巴克對帳戶相關帳單未盡查核之責，也有疏失。最終杜拜法院判決，連同巴克損失的存款，銀行須賠償巴克共550萬迪拉姆（約新台幣4,396萬元）。

盜領 阿聯酋

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