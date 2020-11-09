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京都四百年古蹟護城河變「抹茶歐蕾」 在地居民驚：從小到大沒見過

聯合新聞網 / 綜合報導
「世界遺產」京都二條城擁有四百年歷史，但最近被發現護城河「一片綠油油」面目全非。圖擷取自twitter
「世界遺產」京都二條城擁有四百年歷史，但最近被發現護城河「一片綠油油」面目全非。圖擷取自twitter

日本京都的二條城，是京都著名的古蹟之一，擁有超過四百年的歷史，並獲得聯合國教科文組織認定為「世界遺産」。但最近有日本網友卻發現，本來應該清澈透明的護城河，最近卻疑似受到汙染，變成綠油油一片。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名twitter網友「永太郎」上個月PO出一張照片，只見被列為世界遺產的二條城，護城河竟然變成濃郁的綠色，彷彿像被傾倒整池的「抹茶歐蕾」一般，令人怵目驚心。永太郎表示，他自己是京都在地的居民，從小就常經過二條城附近，但這也是他第一次看到護城河變得如此面目全非。

媒體記者向管理單位確認，對方認為造成護城河變色的原因，應該是浮草繁殖過度所致。雖然這兩、三年來比較沒看過，但確實過去也曾偶爾發生過類似的狀況。只是一般來講多半是發生在夏季，進入秋冬之後，水草自然會退去，然而近年氣候異常，因此也很難預料之後的狀況。

這般奇景被PO上twitter後，也引起大批網友紛紛回應：「這能喝嗎」、「感覺都可以走在上面了」、「感覺味道超重」。也有不少網友擔心情況惡化，認為管理方最好趕快緊急處理，把水放光比較好。

網友秀出比較圖，可以看出過去護城河河水相當清澈。圖擷取自twitter
網友秀出比較圖，可以看出過去護城河河水相當清澈。圖擷取自twitter

世界遺產 京都

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