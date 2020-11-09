植物人兒子將安樂死 母召女郎懇求：請送給他最後溫柔

一般人在離職時都會向主管遞交辭職信，以委婉表達離職意向，不過日前在美國卻有一名在大賣場工作的女子，用「引人矚目」的方式離職，她利用公眾廣播系統，大罵主管為「種族主義者」，並宣布即將離職消息，影片一在抖音（TikTok）上曝光後，隨即吸引超過2千多萬人次轉發。

2020-11-08 13:39