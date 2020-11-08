快訊

影片曝光！亂丟垃圾遭稽查員蒐證開罰 男逃跑慘遭汽車輾斃

誰來勸川普「承認敗選」？原來是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲律賓男家中遭颱風淹水 苦中作樂當泳池看劇吃晚餐

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名菲律賓男子，即使家中被水淹到腳踝，他仍苦中作樂將客廳當作「大型游泳池」。圖擷自臉書
日前一名菲律賓男子，即使家中被水淹到腳踝，他仍苦中作樂將客廳當作「大型游泳池」。圖擷自臉書

颱風「天鵝（Goni）」近日重創菲律賓，強勁的風勢不僅摧毀上萬戶民宅，更把路邊的電線桿紛紛吹倒，強大的降雨量更造成多個地區淹水，目前已有將近40萬人撤離家園，逃到避難中心。不過日前卻有一名菲律賓男子，即使家中被水淹到腳踝，他仍苦中作樂將客廳當作「大型游泳池」。

根據《 四方報 》報導，菲律賓一名男子將自家淹水的照片PO在臉書，並寫道「真開心家裡終於有游泳池，還是室內的」。從照片中可看出，該名男子穿著一條短褲，躺在被水淹滿的客廳中，並搭配Netflix和晚餐，甚至還對著鏡頭擺出POSE，文中還表示「這才是真正的舒服看劇，超放鬆（Netflix and chill）」。

若仔細觀察，會發現男子早已把電器疊到高處，以防觸電走火，水上還漂浮著晚餐的餐盒，可說是相當的享受。

PO文一出後，隨即引來9萬多位網友轉發和多達1萬則留言，並紛紛表示，「真的超chill的」、「真的是樂天知命」、「天然的游泳池」、「私人游泳池的擁有者」、「可能會有魚飄進來」、「免費的游泳池」、「如果再淹高一點真的可以游泳了」、「如果房屋漏水，搞不好也可以這樣做」。

菲律賓 颱風 淹水

延伸閱讀

美式賣場牛肉捲藏牛骨 她嚇傻：還好牙齒夠硬

不幹了！她用賣場廣播爆料主管種族歧視 撂話辭職獲民眾歡呼

電鍋裡乾掉的水漬要怎麼清？ 內行人教你用這種水果就解決

分手後「什麼東西不能留？」 網曝這類禮物必丟

相關新聞

菲律賓男家中遭颱風淹水 苦中作樂當泳池看劇吃晚餐

颱風「天鵝（Goni）」近日重創菲律賓，強勁的風勢不僅摧毀上萬戶民宅，更把路邊的電線桿紛紛吹倒，強大的降雨量更造成多個地區淹水，目前已有將近40萬人撤離家園，逃到避難中心。不過日前卻有一名菲律賓男子，即使家中被水淹到腳踝，他仍苦中作樂將客廳當作「大型游泳池」。

不幹了！她用賣場廣播爆料主管種族歧視 撂話辭職獲民眾歡呼

一般人在離職時都會向主管遞交辭職信，以委婉表達離職意向，不過日前在美國卻有一名在大賣場工作的女子，用「引人矚目」的方式離職，她利用公眾廣播系統，大罵主管為「種族主義者」，並宣布即將離職消息，影片一在抖音（TikTok）上曝光後，隨即吸引超過2千多萬人次轉發。

男友出遊貼心傳自拍報備！墨鏡反射「美腿」抓包：他同時劈5女

美國一名24歲女子金斯（Sydney Kinsch）和出遊玩的男友通訊時，男友貼心報備傳了一張自拍給她，沒想到照片越看越不對勁，男友墨鏡的反射中竟然出現一雙「美腿」，意外抓包劈腿的證據，雖然男友矢口否認，但她還是氣得提出分手，事後更抓到他同時劈腿5名女子。

日本巨梨拍出天價！冠軍新高梨一顆30萬台幣成交

日本愛知縣一顆冠軍新高梨6日舉行拍賣，以高達110萬日圓（約台幣30萬元）的天價成交，買家是該縣超市「豐田市民市場社長。

吉卜力粉絲集合！在日本有個「龍貓故鄉」 轉角就能遇到小梅

吉卜力動畫電影「龍貓」享譽國際，作品中的舞台靈感，參考自埼玉縣所澤市，讓所澤市也被稱為「龍貓的故鄉」。近日，所澤市公開新造的龍貓雕像，以及在車站使用電影中音樂等等，讓龍貓的氣氛更加融入在地。

「炭治郎」口味？70年老店海苔包裝撞衫鬼滅之刃　網友笑：超前部屬

知名動漫「鬼滅之刃」最新電影「無限列車篇」上映至今話題不斷，不僅電影本身在日本已擠進影史票房前十，在台上映後也短短三天破億。挾著作品高人氣，各類周邊商品也陸續推出。不過日本有一家傳統食品店，因為自家產品包裝和鬼滅之刃中的角色「撞衫」，意外掀起話題。

印尼18歲高中生連娶2妻！婚照網上瘋傳 2個新娘同場表情成焦點

有什麼事情能夠令無知的小孩一晚長大？較早前印尼1張結婚照轟動網路，皆因新郎是高中都未畢業的18歲男生，1個月內連娶2個老婆，而且從婚照來看，2位太太應該關係欠佳。男生的37歲父親受訪時承認，當第2名新抱的家人上門要求兒子「負責任」時，「他媽媽暈倒了」，新婚不久的大婆見到有女子上門找丈夫時，最初還以為對方是普通訪客，詎料後來與自己共侍一夫，頓感驚訝。突然間「好事成雙」，父母希望兒子能完成高中自力養老婆，更希望他們「三人行」相處愉快。

程式誰寫的？AI攝影機鬧烏龍 足球賽轉播裁判「光頭」90分鐘

跟錯對象啦！近日一場在蘇格蘭的足球賽，竟發生讓人噴飯的畫面，有AI（人工智慧，Artificial Intelligence縮寫）攝影機誤將光頭裁判認成足球，從頭到尾緊緊跟著，反倒沒什麼捕捉球員之間精彩的較勁，不過這也讓一票網友笑翻，直呼「程式誰寫的啦！」

泰航抗疫推誦經航班 空中繞行99個佛教聖地

泰國國際航空面對新冠肺炎疫情出奇招，11月底將開啟「誦經航班」，以不落地的方式在空中繞行泰國99個佛教聖地，並由名人在機...

全世界僅存不到10隻！攝影師拍下罕見「黑色老虎」

一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦（Odisha）東部地區，幸運拍到一隻極為罕見的「黑色老虎」。專家表示，這種老虎在...

熱門新聞

美媒：拜登奪下290張選舉人票 突破門檻「當選美國總統」　

最新美國大選開票結果／拜登拿下賓州、內華達州 279張選舉人票過門檻當選總統

只聞新人笑！泰國廢妃下場淒涼 剃髮為尼念經種菜

美總統大選結果將揭曉 周陽山：拜登比川普讓對岸頭痛

辛普森家族再度神預言？早在2012年幾乎成功預測美國選情

川普不服敗選：「合法選票決定誰是總統，不是媒體」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。