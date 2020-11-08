菲律賓男家中遭颱風淹水 苦中作樂當泳池看劇吃晚餐

颱風「天鵝（Goni）」近日重創菲律賓，強勁的風勢不僅摧毀上萬戶民宅，更把路邊的電線桿紛紛吹倒，強大的降雨量更造成多個地區淹水，目前已有將近40萬人撤離家園，逃到避難中心。不過日前卻有一名菲律賓男子，即使家中被水淹到腳踝，他仍苦中作樂將客廳當作「大型游泳池」。

根據《 四方報 》報導，菲律賓一名男子將自家淹水的照片PO在臉書，並寫道「真開心家裡終於有游泳池，還是室內的」。從照片中可看出，該名男子穿著一條短褲，躺在被水淹滿的客廳中，並搭配Netflix和晚餐，甚至還對著鏡頭擺出POSE，文中還表示「這才是真正的舒服看劇，超放鬆（Netflix and chill）」。

若仔細觀察，會發現男子早已把電器疊到高處，以防觸電走火，水上還漂浮著晚餐的餐盒，可說是相當的享受。

PO文一出後，隨即引來9萬多位網友轉發和多達1萬則留言，並紛紛表示，「真的超chill的」、「真的是樂天知命」、「天然的游泳池」、「私人游泳池的擁有者」、「可能會有魚飄進來」、「免費的游泳池」、「如果再淹高一點真的可以游泳了」、「如果房屋漏水，搞不好也可以這樣做」。