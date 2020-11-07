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男友出遊貼心傳自拍報備！墨鏡反射「美腿」抓包：他同時劈5女

聯合新聞網 / 綜合報導
男友出去玩自拍報備，沒想到墨鏡反射出一雙女子的腿，讓金斯意外抓到劈腿證據。 示意圖／ingimage
男友出去玩自拍報備，沒想到墨鏡反射出一雙女子的腿，讓金斯意外抓到劈腿證據。 示意圖／ingimage

美國一名24歲女子金斯（Sydney Kinsch）和出遊玩的男友通訊時，男友貼心報備傳了一張自拍給她，沒想到照片越看越不對勁，男友墨鏡的反射中竟然出現一雙「美腿」，意外抓包劈腿的證據，雖然男友矢口否認，但她還是氣得提出分手，事後更抓到他同時劈腿5名女子。

綜合外媒報導，金斯和男友交往4年，日前男友出遊時，貼心和她報備，於是在通訊時傳了一張自拍照給她，但這張照片越看越不對勁，帶著墨鏡的男友，鏡片的倒影中，有一雙纖細女子的腿，從副駕駛座的角度，跨在車窗上延伸出去。

金斯氣得打電話給男友對質，問他是否知道傳來的照片裡有女子的身影，男友則說他不知道，否認是出軌對象，並解釋車上的女子是「朋友的女朋友」，之後男方看完照片後還暴怒說金斯「瘋了」，反控她沒有給他交友空間，讓她相當無奈，事後調查，男友過去一個月內，劈腿不只一人，甚至同時和5名女性在一起。

其他網友看到也表示「不懂他為何要戴上太陽眼鏡，他不是那麼聰明」、「可悲的是，許多人也被他們的伴侶用類似的方式欺騙」、「我也是這樣抓到前任劈腿的，就在窗戶的反射，」、「我也發生過，在女孩的鏡子裡認出了他的紋身」。

金斯在男友的墨鏡反射中，看到了一雙女子的腿。 圖／The sun
金斯在男友的墨鏡反射中，看到了一雙女子的腿。 圖／The sun

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