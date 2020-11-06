吉卜力粉絲集合！在日本有個「龍貓故鄉」 轉角就能遇到小梅
吉卜力動畫電影「龍貓」享譽國際，作品中的舞台靈感，參考自埼玉縣所澤市，讓所澤市也被稱為「龍貓的故鄉」。近日，所澤市公開新造的龍貓雕像，以及在車站使用電影中音樂等等，讓龍貓的氣氛更加融入在地。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於所澤車站的東口，最近多了一尊龍貓的雕像。除了能清楚看到拿著荷葉傘的龍貓，以及咧嘴笑著的龍貓公車之外，若是湊近仔細一看，還會發現在龍貓公車內部，連主角小月與小梅都有。
這尊作工精美的雕像，立刻引來不少龍貓粉絲前來朝聖。許多twitter網友紛紛拍照打卡，有的網友還不惜早晚各來一趟，為的就是一次將白天與晚上，兩種不同風情的「龍貓」樣貌保存下來，還點評「晚上看到的龍貓巴士，更感覺隨時會動起來的樣子」。
另外也有網友發現，西武縣所澤車站，也分別採用了龍貓電影中的音樂，作為發車的提示音。新宿線用的是「龍貓散步」、池袋線用的則是「鄰家的龍貓」。據說這些改變，是因為紀念「市制實行70周年」，才決定開始使用的。這也讓所有到訪的旅客，都能體會到所澤充滿「龍貓的故鄉」氣氛。
#となりのトトロ— nokki (@nokinoamayadari) November 4, 2020
11月4日、所沢駅東口ロータリーに銅像が建立されました
昨日の夜トトロ
今日の朝トトロ
夜のほうが、猫バス生き生きとしているような pic.twitter.com/XkWUvkT7gt
所沢駅 発車メロディ— もふけも ☀️🐕️🚃 (@MFKM_WFWF) November 3, 2020
新宿線「さんぽ」
池袋線「となりのトトロ」
トトロの舞台になった地なのが由来で、所沢市制施行70周年記念も兼ねて本日から使用開始。
西武の発車メロディは短いのが特徴だけど、上手いことまとめて原曲の良さを潰さないようにしてていいね。#もふ散歩#発車メロディ#西武 pic.twitter.com/Ctv7Io9rdz
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