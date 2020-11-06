「炭治郎」口味？70年老店海苔包裝撞衫鬼滅之刃　網友笑：超前部屬

知名動漫「鬼滅之刃」最新電影「無限列車篇」上映至今話題不斷，不僅電影本身在日本已擠進影史票房前十，在台上映後也短短三天破億。挾著作品高人氣，各類周邊商品也陸續推出。不過日本有一家傳統食品店，因為自家產品包裝和鬼滅之刃中的角色「撞衫」，意外掀起話題。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，twitter上一名網友「ちぃ」先是投稿，只見他拿著名古屋一家食品老舖「浜乙女」的海苔，並在內文表示「給孩子們：你們吃得超開心的這個不是『炭治郎口味海苔』，而是『浜乙女口味海苔』才對。」

日本食品業者「浜乙女」海苔因包裝神似鬼滅之刃主角服裝，因此被戲稱為「炭治郎口味」。圖擷取自 twitter

由於包裝深淺綠方格相間，乍看之下確實與「鬼滅之刃」主角「竈門炭治郎」的服裝神似，因此獲得不少網友回響。甚至連「浜乙女」店家都轉貼了這篇文章，並表示「只要客人吃得開心，被當成『炭治郎口味』也可以……」

事實上浜乙女於1946年便創立，如今已是名古屋在地知名的食品業者，海苔則是它們在1991年推出的產品，當時的包裝仍沿用至今，廣告也隨處可見。認真算起來，遠比鬼滅之刃還早便已誕生。

這次意外撞衫還慘遭「改名」，網友們也紛紛笑稱「啊！難怪總有既視感」、「海苔的呼吸」、「我明天也要去買『炭治郎口味海苔』」。也有網友認為：「這算是『超前部屬』流行吧！搞不好還是被參考也說不定」。