印尼18歲高中生連娶2妻！婚照網上瘋傳 2個新娘同場表情成焦點

有什麼事情能夠令無知的小孩一晚長大？較早前印尼1張結婚照轟動網路，皆因新郎是高中都未畢業的18歲男生，1個月內連娶2個老婆，而且從婚照來看，2位太太應該關係欠佳。男生的37歲父親受訪時承認，當第2名新娘的家人上門要求兒子「負責任」時，「他媽媽暈倒了」，新婚不久的大婆見到有女子上門找丈夫時，最初還以為對方是普通訪客，豈料後來與自己共侍一夫，頓感驚訝。突然間「好事成雙」，父母希望兒子能完成高中自力養老婆，更希望他們「三人行」相處愉快。

印尼傳媒上月12日報道一場驚人婚禮，西龍目島1名就讀職業高中的18歲男生Ahmad Rizal在1個月內娶了2名妻子，她們的「表情」引來網民熱議，因2女都明顯不太愉快。18歲就娶2名太太，Ahmad 的37歲父親Ayuni承認，兒子的婚事未有通知宗教事務部辦公室（KUA）。

傳媒追訪Ahmad，上門時見他穿短褲切著椰子，2名妻子Fitriani及Mariani正和奶奶做飯，他們的婚姻在網上被瘋傳，婚禮至今已近1個月。「大婆」Fitriani初中畢業就出嫁，因為結婚而沒有上高中，她坦言見到Mariani和家人上門時，還以為她只是普通客人。

父親Ayuni憶述當晚情況，正讀高中的Mariani連同家人突然出現，嚇了家人一跳，他當時正在睡覺，突然間「Mariani的家人來到，他（兒子）母親暈倒了，我都感到震驚」，女方家人要求兒子「負責任」迎娶Mariani，他們唯有接受，「我們必須承擔責任」，但未有透露到底因何事需要負責。

兒子娶妻靠父幹，Ayuni兒子娶Fitriani時已花了250萬印尼盾（約台幣4810元）作禮金，結果又要在Mariani身上多花了100萬印尼盾（約台幣1961元）作禮金。兒子1個月連娶2名妻子，2場婚禮沒隔多久，傳統婚宴開銷達5000萬印尼盾（約新台幣99,900元），是筆巨大開支，嘆息之餘只希望兒子與妻子們能相處愉快。

只有18歲、高中未畢業的Ahmad接連娶了2名妻子，但從2女的表情看來，明顯都不太高興。

為嫁人沒讀高中的「大婆」Fitriani坦言對丈夫的決定感失望，從沒想過他會多娶1名妻子，當初還以為Mariani是來拜訪的客人，「我不知該說些什麼」，只能默許一切，但她說仍會努力忠於丈夫，不會提出離婚。而Ahmad 和Mariani則拒絕受訪。

Ahmad的父母希望校方可以讓兒子繼續學業拿到學位，好讓他找到更好的工作來養家，現時3人的生活開支還需靠男家父母幫忙。Ahmad就讀的職業學校指，校規沒有禁止學生結婚，會繼續讓他完成學業，但學生家長必須到學校解釋孩子現的的婚姻狀況。

當地傳媒亦指，印尼人口雖然有逾八成人口是穆斯林，但一夫多妻制一直有爭議性，條件亦相當嚴苛，包括原配患重病、無法生育等，需要得相關認可才可正式娶多1名妻子。

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文章授權轉載自《香港01》