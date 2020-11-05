教授挖墳盜29具女童屍 塗滿顏料做成「超詭異人偶」

一名53歲的俄羅斯大學教授莫斯柯文（Anatoly Moskvin）數次闖入墓園盜取女童屍體製作成詭異的木乃伊人偶，警方在他房間查獲29具臉上塗上顏料、穿著各異的屍體，他則堅稱聽見死者呼救，於是從墓園將她們帶回。

據英國《太陽報》報導，莫斯柯文（Anatoly Moskvin）任教於當地一所語言大學，精通13種語言，對歷史與人類學有研究，曾寫過論文出過書，也喜歡去墓園過夜，甚至睡在他挖出來的棺材上。

2011年他被民眾舉報擅闖墓園，警方循線找到他家，在公寓和車庫內搜出29具人偶，房間內散發惡臭，進一步追查，發現這些人偶就是失竊的女童屍體，年齡介於3到11歲，莫斯柯文平時還會跟她們說話、看動畫、依據墓碑上取下的金屬銘牌為這些人偶慶祝生日……

他供稱這些女童是遭家人拋棄，帶回家是要給她們溫暖，並嘗試各種方法復活女童，為她們化妝、穿上衣服和鞋子，希望等她們醒來後能有可以正常活動的身體。而事後經醫院鑑定他患有嚴重的思覺失調症，被法院宣判強制住院治療，因狀況未好轉時間將延長6個月。

與莫斯柯文同住的父母親，對此表示完全不知情，母親坦言看過很多次人偶，認為只是一般的娃娃「我兒子根本不可能做這種事，它們就只是一般的娃娃，裡面絕對不會藏著屍體，警方就是對我兒子有偏見而已」。