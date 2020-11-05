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教授挖墳盜29具女童屍 塗滿顏料做成「超詭異人偶」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名53歲的俄羅斯大學教授莫斯柯文數次闖入墓園盜取女童屍體製作成詭異的木乃伊人偶。圖／取自《太陽報》
一名53歲的俄羅斯大學教授莫斯柯文數次闖入墓園盜取女童屍體製作成詭異的木乃伊人偶。圖／取自《太陽報

一名53歲的俄羅斯大學教授莫斯柯文（Anatoly Moskvin）數次闖入墓園盜取女童屍體製作成詭異的木乃伊人偶，警方在他房間查獲29具臉上塗上顏料、穿著各異的屍體，他則堅稱聽見死者呼救，於是從墓園將她們帶回。

據英國《太陽報》報導，莫斯柯文（Anatoly Moskvin）任教於當地一所語言大學，精通13種語言，對歷史與人類學有研究，曾寫過論文出過書，也喜歡去墓園過夜，甚至睡在他挖出來的棺材上。

2011年他被民眾舉報擅闖墓園，警方循線找到他家，在公寓和車庫內搜出29具人偶，房間內散發惡臭，進一步追查，發現這些人偶就是失竊的女童屍體，年齡介於3到11歲，莫斯柯文平時還會跟她們說話、看動畫、依據墓碑上取下的金屬銘牌為這些人偶慶祝生日……

他供稱這些女童是遭家人拋棄，帶回家是要給她們溫暖，並嘗試各種方法復活女童，為她們化妝、穿上衣服和鞋子，希望等她們醒來後能有可以正常活動的身體。而事後經醫院鑑定他患有嚴重的思覺失調症，被法院宣判強制住院治療，因狀況未好轉時間將延長6個月。

與莫斯柯文同住的父母親，對此表示完全不知情，母親坦言看過很多次人偶，認為只是一般的娃娃「我兒子根本不可能做這種事，它們就只是一般的娃娃，裡面絕對不會藏著屍體，警方就是對我兒子有偏見而已」。

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