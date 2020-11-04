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男子神口技連胸罩也能吹得響 來歷超有料天皇也找他
常說高手在民間，最近日本有位大叔在網上分享用獅子狗吹出音樂的影片，又自稱能夠把所在物件都吹奏出聲音，於是在電視節目邀請他進行真人實測，發現他擁有超強「吹吹神功」，就連胸罩都吹得響，網民都笑崩：「不知道有甚麼用，但感覺得厲害！」
日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》經常分享無厘頭但又有趣的人物故事，早前他們邀請了一位被網民封為變態級的吹奏家，原來他在網上投稿了一條「超認真教的用獅子狗吹出音樂」的影片，然後迅速爆紅！他自稱能把所在物品吹出音樂，於是節目組決定親自驗證，並拿了通心菜、水龍頭，甚至女性胸罩讓他吹奏，結果讓人吃驚！
最令人驚訝的是，這位並不是一般普通大叔，經過網民起底後，發現他的來歷超有料，就連日本天皇都要找他！究竟這位大叔的真正身份是？原來他的身分大有來頭，他是一位專業長笛演奏家兼作曲家。
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文章授權轉載自《香港01》
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