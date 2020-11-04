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萬聖節抱「斷頭」到處炫耀 警一查居然是「真人頭」
萬聖節剛過，西班牙竟傳出駭人聽聞的事件，一名男子在萬聖節這天，抱著一顆「斷頭」到處向路人展示，因為萬聖節的裝扮氣氛，許多民眾並沒有太在意，不過有機警的民眾認為這顆「斷頭」不對勁並報案，警方事後一查，居然是顆「真人頭」！
據外媒「太陽報」報導，西班牙一名男子在萬聖節這天，抱著一顆斷頭到處向路人展示，起初許多目擊者認為，這只是一個噁心的玩笑話，加上萬聖節的裝扮氣氛，並沒有對此男子多在意，期間男子還不斷炫耀這顆「斷頭」，甚至還有許多兒童都上前圍觀。
事後有民眾感到不對勁，認為該男子的「斷頭」很可能不是假的，並向警方報案，警方在當日晚間9點左右逮捕這名男子，還在男子公寓中找到50歲男性的屍體，據傳屍體身分似乎是兇嫌的朋友，而後在該區附近的資源回收桶發現用塑膠袋包著的死者頭顱，目前案件進入司法調查階段，有待進一步釐清。
GRIM FIND Severed HEAD dumped in recycling bin – after witnesses thought suspect was playing a Halloween prank. Severed HEAD found dumped in recycling bin after man spotted carrying it in bag https://t.co/45Jw9qYg8f— A~ (@RES911CUE) November 2, 2020
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