網紅揭整容恐怖經歷！植入假下巴移位歪斜 醫生也束手無策

整容能使人變成心中理想的自己，但必須考慮手術帶來的風險。韓國一名網紅最近拍片公開整容恐怖經歷，透露自己近10年前出演韓綜《臉讚時代4》期間，曾動手術微整下巴，怎料效果並不理想，假體植入後不斷發出聲響，甚至打哈欠時向後移動，最終讓他要在「下巴歪斜」的狀態下拍節目。事後，他到醫院取出假下巴，醫生看到也嚇一大跳，因其下巴內部受損嚴重，日後恐不能再做相關手術。

網紅姜赫敏（音譯，강혁민）上月在YouTube發布影片，大談自己在2011年《臉讚時代4》時期的整容經歷，表示當時獲整容外科的贊助，加上早年很難像現在簡單上網搜尋資料，便能得知手術副作用等內容，因此聽信醫生的建議，接受下巴假體植入手術。

姜赫敏續指出，由於兩周後要拍攝節目，曾擔心消腫不易，但當時醫生擔保術後一周即消腫，他便答應做手術，離奇的是，手術開始前明明已打麻醉，但他卻在手術途中清醒，讓他在完成手術後非常不安。

更可怕的是，姜赫敏形容當時臉部久久未消腫，最後在手術後一周後除下繃帶，雖然臉變長了，但假體未固定好，「總是咯噔咯噔地響，直到有一天打哈欠，假體往後倒了」，他立刻致電醫生，但對方一直沒有善後補救，結果他要在下巴仍未完全消腫的狀態下拍節目，假下巴歪斜的容貌都被拍得清清楚楚。他在拍攝結束後趕往其他醫院取出假下巴，醫生做完手術也大嚇一跳，發現其下巴內部受損嚴重，並指他日後不能再做相關手術。

影片至今已有近12萬觀看人次，大批網友留言詢問整容醫院的位置和店名，指責為「黑店」和不負責任，「竟然在別人下巴亂動刀子，還是醫生嗎？」，又擔心多年來會否有副作用，「所以現在的下巴壞了嗎？」、「有用的影片，我也很苦惱要不要動刀」，並稱讚現時姜赫敏外貌出眾，指「現在臉型也很完美啊」，不需要冒險再次整容。

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文章授權轉載自《香港01》