打掃姐姐房間驚見「黃色液體」 真相曝光她崩潰：好噁心

美國1名女子日前在TikTok上傳影片，並表示自己打掃姐姐房間時，發現房內凌亂不堪，床底下更有數十瓶黃色不明液體，之後才發現是姐姐的男友留下，而追問之下得知液體真相，不禁崩潰直呼「好噁心」。

該名女子柯琳（Colleen）日前在TikTok上傳影片，並表示姐姐升上大學後，自己便接收了對方的房間，但萬萬沒料到房內一片混亂，地上全是衣服、垃圾和雜物。最可怕的是，柯琳發現掉落的杯子內竟有不明黏稠物，床底也暗藏「黃色液體」，房內共找到數十瓶。

追問之下，柯琳才得知「黃色液體」原來是姊姊男友的尿液，估計他懶的走到洗手間如廁，於是直接用瓶子解決，且不知已擺放了多久。柯琳崩潰表示，「為什麼？我不肯定，可能他（姊姊男友）太懶了；我知道很嘔心，也不清楚他們為何不事先清理好」。

柯琳最後花了4個小時才將房間回復原貌，連地毯、抽屜、床頭櫃都整理乾淨，最終搜出5大袋垃圾，影片在網上吸引至少600萬觀看人數，網友紛紛驚呼「想作嘔」，並且質疑她姐姐「為什麼要與一個喜歡亂撒尿的人在一起」。

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文章授權轉載自《香港01》