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家中身亡！男子的內臟憑空消失 警方指「兇手」入屋啃食

香港01 / 李納德
獨居男子倒在家中死去多天，腹部內臟、腸子被吃光，調查人員認為死者的屍體吸引巨蜥入屋啃食。示意圖／ingimage
獨居男子倒在家中死去多天，腹部內臟、腸子被吃光，調查人員認為死者的屍體吸引巨蜥入屋啃食。示意圖／ingimage

泰國日前發生1起人類內臟被吃掉的案件，但「兇手」可能不是人而是動物！根據當地媒體報導，1名獨居男子被發現倒在家中死去多天，身體腐爛且腹部內臟、腸子被吃光，屍體就卡在樓梯上。調查人員認為死者的屍體吸引巨蜥入屋啃食，並企圖拖往河流方向，但因左手卡被階梯卡住而無法拖走。

據了解，夜功府警方28日接獲通報，當地河邊1間木屋內有1具男子屍體，警方到場發現該名57歲男子Suthat Puangkaew已經身亡，從新聞畫面可見，男子住在河邊一間高腳木屋，旁邊就是河流，屋底下有枴杖、輪椅等。

警方相信男子已經死亡數天，而且他獨居沒有家人，本身患有肺部疾病應該是病發身亡，發現時上身赤裸只穿着短褲，手腳被階梯卡住，奇怪的是其胃、腸臟等全部不見，屋內留有泥濘痕跡，疑被啃食。

調查人員認為，男子是病發身亡後，屍體吸引巨蜥爬入屋內，將其腸子等內臟全部咬光，巨蜥疑似想把屍體拖往河流，因牠們有將獵物拖到河附近進食的習慣，但過程中左臂被梯階卡住而無法拖走，目前死者的遺體已交予法醫檢驗，需進一步確認死因。

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文章授權轉載自《香港01》

屍體 獨居

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