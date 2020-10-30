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不孕媽中大獎喜獲4胞胎 老公聽聞消息嚇到差點暈倒

香港01 / 李納德
不孕媽媽喜獲4胞胎。圖擷自instagram
不孕媽媽喜獲4胞胎。圖擷自instagram

來自澳洲的Natalie Maree日前在IG上傳1張照片，雖然肚子滿是妊娠紋，但卻感動無數網友，因為這個肚子曾住着4胞胎，每條妊娠紋都是愛的證明。Natalie患有「不明原因性不孕症」，需要打激素刺激排卵，去年順利再度懷孕，當醫生稱她懷了4胞胎時，丈夫「嚇到幾乎昏倒」，現在夫婦倆光餵奶一次就要忙半個小時，但看到一家7口的照片，幸福不言而喻。

根據外媒報導，Natalie和丈夫Kahn為生育問題掙扎多年，雖然想要孩子，但Natalie被診斷患有「不明原因性不孕症」，需要接受排卵誘導，注射激素來刺激排卵，所幸後來終順利懷上長女Kiki，其後再次懷孕，令夫婦都覺得是中了大獎。

今年1月底Natalie做產檢時，醫生稱她肚內可能有多於一個寶寶，但他們從未想過是4胞胎。照超音波時，她尖叫喊「雙胞胎」，但醫生很快糾正說實際上不止2個寶寶，Natalie憶述丈夫知道是4胞胎時幾乎快昏倒，但也笑說自己嚇到下巴差點掉下來，因為他們已經有1個2歲孩子，現在一下子多了4個。

最終，4個孩子於當地時間7月21日出生，每個寶寶的出生時間只相差數分鐘，現在夫婦每次餵奶都要花1個半小時，然後一個接一個哄入睡。照片引起無數父母共鳴，更感動許多網友，大讚她的肚子很漂亮，有曾懷雙胞胎的媽媽分享經驗，表示自己只是生了一對雙胞胎，已很討厭產後的肚子，「但我很幸運，擁有了2個健康漂亮的嬰兒，這才使我走過難關」。

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文章授權轉載自《香港01》

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